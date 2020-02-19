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ICTV / Ранок / Чому корисно здавати кров і хто може стати донором / 19.02.2020 11:23
19.02.2020 11:23
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Чому корисно здавати кров і хто може стати донором


Донорство крові – чому варто здавати кров і як відбувається цей процес.

Кожна третя людина хоч раз у житті потребує переливання крові, свідчить статистика Всесвітньої організації охорони здоров’я.

На власному прикладі ми та інші співробітники холдингу вирішили показати – бути донорами легко, просто та навіть корисно.

Бо одна така донація може врятувати до трьох людських життів.

В Україні 70% донорів здають кров лише один раз, свідчить статистика Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Родичі або знайомі тих, хто потребує переливання крові, змушені шукати допомоги особисто або в інтернеті.

Хто може стати донором   

Отже, ти можеш стати донором, якщо тобі виповнилося 18, твоя вага більше ніж 50 кілограмів.

І головне, ти – не маєш протипоказань. Бо лише самого бажання – недостатньо.

Найпоширеніші протипоказання для донорства:

  • СНІД, гепатит, туберкульоз, сифіліс, малярія.
  • Онкологія.
  • Перенесений струс мозку.
  • Операції, аборти – не можна здавати кров протягом 6 місяців.
  • Татуювання – не можна здавати кров протягом 1 року.
  • Вагітність – не можна здавати кров протягом 1 року після пологів.
  • Видалення зубу – не можна здавати кров протягом 10 днів.
  • Менструація – не можна здавати кров протягом 5 днів після закінчення.

Як відбувається здача крові

Перш за все, необхідно отримати так званий допуск від лікарів. Його дають після аналізу на групу крові, гемоглобін і один з печінкових показників.

Процес забору крові, а це приблизно 450 мл – це лише перший етап. Потім її переробляють та перевіряють на різні інфекції, перш ніж вона потрапить до загального міського банку крові.

З одного пакета крові ми отримуємо в середньому 250 мл еритроцитів, які йдуть безпосередньо на переливання пацієнтові, і ще ми отримуємо 200 мл плазми. Вони заморожуються, потім ще 6 місяців карантинізуються, а потім уже поступають до лікарень, – розповіла заступник директора КНП Київський міський центр крові Оксана Мулярчук.

Як донорство впливає на здоров’я

Чимало людей вважають, що донорство може призвести до погіршення здоров’я через те, що начебто у них заберуть забагато крові. Насправді, це міф.

450 мл – це допустима доза. Ба більше, організм людини навіть омолоджується.

Більше про те, навіщо потрібно здавати кров, і як пройшли дні донорства у StarLightMedia дивіться у відео.

Нагадємо, раніше ми розповідали про трансплантацію органів в Україні.

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Теги: Донорство
19.02.2020 11:23



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