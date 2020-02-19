Чому корисно здавати кров і хто може стати донором

Донорство крові – чому варто здавати кров і як відбувається цей процес.
Кожна третя людина хоч раз у житті потребує переливання крові, свідчить статистика Всесвітньої організації охорони здоров’я.
На власному прикладі ми та інші співробітники холдингу вирішили показати – бути донорами легко, просто та навіть корисно.
Бо одна така донація може врятувати до трьох людських життів.
В Україні 70% донорів здають кров лише один раз, свідчить статистика Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Родичі або знайомі тих, хто потребує переливання крові, змушені шукати допомоги особисто або в інтернеті.
Хто може стати донором
Отже, ти можеш стати донором, якщо тобі виповнилося 18, твоя вага більше ніж 50 кілограмів.
І головне, ти – не маєш протипоказань. Бо лише самого бажання – недостатньо.
Найпоширеніші протипоказання для донорства:
- СНІД, гепатит, туберкульоз, сифіліс, малярія.
- Онкологія.
- Перенесений струс мозку.
- Операції, аборти – не можна здавати кров протягом 6 місяців.
- Татуювання – не можна здавати кров протягом 1 року.
- Вагітність – не можна здавати кров протягом 1 року після пологів.
- Видалення зубу – не можна здавати кров протягом 10 днів.
- Менструація – не можна здавати кров протягом 5 днів після закінчення.
Як відбувається здача крові
Перш за все, необхідно отримати так званий допуск від лікарів. Його дають після аналізу на групу крові, гемоглобін і один з печінкових показників.
Процес забору крові, а це приблизно 450 мл – це лише перший етап. Потім її переробляють та перевіряють на різні інфекції, перш ніж вона потрапить до загального міського банку крові.
З одного пакета крові ми отримуємо в середньому 250 мл еритроцитів, які йдуть безпосередньо на переливання пацієнтові, і ще ми отримуємо 200 мл плазми. Вони заморожуються, потім ще 6 місяців карантинізуються, а потім уже поступають до лікарень, – розповіла заступник директора КНП Київський міський центр крові Оксана Мулярчук.
Як донорство впливає на здоров’я
Чимало людей вважають, що донорство може призвести до погіршення здоров’я через те, що начебто у них заберуть забагато крові. Насправді, це міф.
450 мл – це допустима доза. Ба більше, організм людини навіть омолоджується.
Більше про те, навіщо потрібно здавати кров, і як пройшли дні донорства у StarLightMedia дивіться у відео.
Нагадємо, раніше ми розповідали про трансплантацію органів в Україні.