Головні симптоми пневмонії: як проявляється захворювання

Симптоми пневмонії варто знати кожному, щоб вберегти себе від серйозних наслідків хвороби. Ранок у Великому Місті підготував матеріал. Читай уважно.

Пневмонія – це інфекційне запалення легень. Щороку від цього захворювання страждає близько 450 мільйонів осіб.

Симптоми пневмонії

Кашель

Кашель не обов’язково повинен бути сильним. Він може бути частим, сухим, а потім перерости у вологий.

При цьому кашель може супроводжуватися болем у грудях і ускладненим диханням.

Мокротиння

Надмірне виділення густого мокротиння жовтого або зеленого відтінку. Іноді може бути присутня кров.

Підвищення температури

Температура тіла піднімається до позначки 38 і вище і зазвичай триматися близько тижня.

Окрім того, пневмонія може супроводжуватися такими симптомами як втома та нудота.

Задишка

Це одна з основних ознак пневмонії. Виникає відчуття, що постійно не вистачає повітря.

Під загрозою захворювання знаходяться:

Особи зі слабким імунітетом

Діти до 2 років

Дорослі старше 65 років

Якщо ти помічаєш ці симптоми у себе, негайно звернися за допомогою до лікаря.

Тепер ти знаєш, які головні симптоми пневмонії. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

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