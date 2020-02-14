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ICTV / Ранок / Стильні зачіски на романтичне побачення / 14.02.2020 15:48
14.02.2020 15:48
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Стильні зачіски на романтичне побачення


Ідеш на побачення, і не знаєш, яку зробити зачіску? Ранок у Великому Місті допоможе тобі виглядати красиво та стильно.

Кожна красуня намагається слідувати за останніми тенденціями моди, та головне тут не перестаратись. Пам’ятай, найбільш елегантним та романтичним буде той образ, який виглядає невимушено та природньо.

Зачіски на побачення

Зачіска з використанням аксесуарів


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Wrapped in a bow #bow #hairbow #hairinspo

Допис, поширений Simone-Kathrin (@simone.kathrin)

Розчеши волосся. Візьми з двох боків по пасму волосся. Зв’яжи їх позаду тоненькою резинкою та додай аксесуар. Наприклад, бант, як на фото.

Ця зачіска робиться швидко і виглядає дуже романтично.

Рекомендуємо трішки підкрутити локони. Цим ти додаси образу елегантності.

Низький пучок


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На вопрос: «А как там спереди?»,- легко ответит этот коллаж Муза @olya.shadrina Макияж @anastasiyabessarab

Допис, поширений Lena Bogucharskaya (@lenabogucharskaya)

Головне в цій зачісці – не надто туго зав’язувати. Рекомендуємо в цій ситуації не використовувати гребінець.

Прочеши волосся руками та скрути його знизу.

До речі, пучок можеш перев’язати шовковою хустинкою.


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Почти единогласно решили публиковать сегодня Новое видео уже ждёт вас на канале

Допис, поширений користувачем @ nastiacranberry

Низький хвіст


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Причёски которые подойдут на каждый день. Сделала бы себе какую-то причёску? Ставьте. Сохраняйте чтобы не потерять Следи за модой разом с нами @page_for_women__Подписывайтесь на наш Telegram канал t.me/page_for_women (ссылка в описании профиля) . . . #прически #прическинакаждыйдень #прическа #прическанавыпускной #прическанадлинныеволосы #прическанасвадьбу #прическамосква #зачиска #прічоски #зачіски #зачіска #волосы #волосся #hairstyle #hairstyles #moda #style #page_for_women__

Зроби легку завивку. Зав’яжи у хвіст. Перев’яжи шовковою хустинкою.

До речі, про хустинки. Цього року додавати їх до образу – дуже можно.

Виворітна коса

Розділи волосся на дві частини. Зверху починай плести косу. Вона робиться так само, як і звичайна, але проплітати потрібно через низ.

Доплети до середини волосся та зафіксуй резинками.

Легкі кучері

Скільки б різних зачісок не робили, але найбільш романтично виглядають легкі кучері. І не потрібно придумувати, як закрутити волосся.

Тепер, красуне, ти знаєш, як зробити зачіску на побачення.

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Щоб доповнити образ, користуйся аксесуарами. Ці прості речі зроблять тебе в очах коханого неперевершеною.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зробити зачіски на коротке волосся.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Алла Гичка, зачіски
14.02.2020 15:48



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