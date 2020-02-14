СМС привітання для коханого хлопця з Днем святого Валентина

Як привітати коханого хлопця з Днем Святого Валентина по СМС? Ранок у Великому Місті подбав про це і зібрав для тебе найромантичніші привітання з Днем закоханих у прозі та віршах, а також картинки для хлопця з 14 лютого.
СМС привітання з Днем закоханих хлопцю в прозі
Я хочу тебе любити, губами губ твоїх торкатися, до дна хочу тебе випити і ніколи не розставатися!
***
Якщо ти зі мною поруч, то прекрасний світ навколо! Ти не тільки мій коханий, ти мій найближчий друг! Я люблю тебе, мій ніжний!
***
Ти взяв мене в полон напористою атакою. Але навіть якщо хтось відкриє двері цієї темниці — я нікуди не втечу. Тепер я і моя любов будемо з тобою навіки.
***
I love you so much. Happy valentine’s day!
***
Хоч я не принцеса, але тобі вдалося перетворити моє життя в казку. Моя любов до тебе безмежна.
СМС привітання з Днем закоханих хлопцю у віршах
Я закричу на цілий світ
Я всіх людей переконаю
Що найпалкіше в цьому світі
Тебе лиш одного кохаю.
***
Як маленьке кошеня,
В грудочку зберуся.
Притиснуся я до тебе,
Й сил наберуся!
Всі невдачі та негоди,
Мені більше не страшні,
Бо при будь-якій погоді
Знаю я – є в мене ти!
***
Писати гарно я не вмію,
але для тебе напишу.
По-перше: я тебе цілую…
По-друге: я тебе люблю!
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На День святого Валентина
З тобою буду я щаслива,
Якщо цей вечір до зорі
Ми будемо на однині!
***
Кричу на весь всесвіт: Кохаю!
І скромно додаю: Вітаю!
***
Я люблю тебе, мій котик,
Твою спинку і животик,
Твої оченята, носик твій
Будь завжди, завжди зі мною!
***
Два сонця є у мене
одне світить мені з високих небес
друге читає моє смс.
Картинки для хлопця з Днем святого Валентина – Валентинки для чоловіків
Нагадаємо, раніше ми публікували ще більше привітань із Днем святого Валентина.
Фото: Pixabay