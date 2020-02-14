Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу ICTV, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

УКР
УКР
ICTV / Ранок / СМС привітання для коханого хлопця з Днем святого Валентина / 14.02.2020 07:15
14.02.2020 07:15
Поділитися

СМС привітання для коханого хлопця з Днем святого Валентина


Як привітати коханого хлопця з Днем Святого Валентина по СМС? Ранок у Великому Місті подбав про це і зібрав для тебе найромантичніші привітання з Днем закоханих у прозі та віршах, а також картинки для хлопця з 14 лютого.

СМС привітання з Днем закоханих хлопцю в прозі

Я хочу тебе любити, губами губ твоїх торкатися, до дна хочу тебе випити і ніколи не розставатися!

***

Якщо ти зі мною поруч, то прекрасний світ навколо! Ти не тільки мій коханий, ти мій найближчий друг! Я люблю тебе, мій ніжний!

***

Ти взяв мене в полон напористою атакою. Але навіть якщо хтось відкриє двері цієї темниці — я нікуди не втечу. Тепер я і моя любов будемо з тобою навіки.

***

I love you so much. Happy valentine’s day!

***

Хоч я не принцеса, але тобі вдалося перетворити моє життя в казку. Моя любов до тебе безмежна.

СМС привітання з Днем закоханих хлопцю у віршах

Я закричу на цілий світ

Я всіх людей переконаю

Що найпалкіше в цьому світі

Тебе лиш одного кохаю.
***

Як маленьке кошеня,
В грудочку зберуся.
Притиснуся я до тебе,
Й сил наберуся!
Всі невдачі та негоди,
Мені більше не страшні,
Бо при будь-якій погоді
Знаю я – є в мене ти!

***

Писати гарно я не вмію,
але для тебе напишу.
По-перше: я тебе цілую…
По-друге: я тебе люблю!

***

Також по темі: Кращі романтичні комедії, від яких затамовуєш подих Стильні зачіски на романтичне побачення Топ самых романтичных городов мира (ФОТО)

На День святого Валентина
З тобою буду я щаслива,
Якщо цей вечір до зорі
Ми будемо на однині!

***

Кричу на весь всесвіт: Кохаю!
І скромно додаю: Вітаю!

***

Я люблю тебе, мій котик,
Твою спинку і животик,
Твої оченята, носик твій
Будь завжди, завжди зі мною!

***

Два сонця є у мене
одне світить мені з високих небес
друге читає моє смс.

Картинки для хлопця з Днем святого Валентина – Валентинки для чоловіків

Валентинка  З Днем святого Валентина Валентинка хлопцю З Днем закоханих

Нагадаємо, раніше ми публікували ще більше привітань із Днем святого Валентина.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: день святого валентина, привітання
14.02.2020 07:15



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати