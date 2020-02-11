ТОП-5 подарунків на День святого Валентина

Що подарувати на День Святого Валентина – список подарунків для чоловіків і жінок.
Кілька днів до Дня закоханих, а ти досі не придумаєш, чим порадувати свою другу половинку? Не проблема, адже ми підготували для тебе ТОП-5 подарунків. Читай і обирай.
ТОП-5 подарунків, якщо ти чоловік
- Влаштуй романтичну вечерю. Це стане прекрасним приводом, аби побути наодинці зі своєю коханою. Купи свічки, спробуй щось приготувати, а як ні, то придбай смачненьке в магазині. Навіть такий стіл буде до вподоби для твоєї коханої, адже ти старався. І не забувай про квіти, це ж так приємно.
- Подарунок повинен бути особливим і призначеним лише для неї, а не для спільної квартири, наприкад. Прислухайся до неї, можливо, вона вам уже натякнула тобі, що хоче? Парфуми, косметику або ж красиву сукню, про яку так давно мріє.
- Якщо твоя кохана обожнює ласувати солодким, то чому б не скласти самотужки особливий набір для неї?! Купи коробку, обери її улюблені солодощі і красиво все запакуй. І не забудь про валентинку.
- Сертифікат у SPA салон для двох. Наприклад, на шоколадний масаж. Порадуй і кохану, і себе. Вона точно буде у захваті.
- Головний символ цього дня – серце. Проявіть турботу і ніжність. Якщо гаманець підтискає, зроби власними руками альбом з вашими фото. Повирізай фото у формі серця і підпиши під ними кожен незабутній момент.
ТОП-5 подарунків, якщо ти жінка
- Твій хлопець/чоловік непосидючий і любить розваги? Подаруй йому спільні пригоди. Підіть у квест-кімнату або ж підготуй квест удома. Зроби загадки, вони можуть бути пов’язані і з вашими спільними спогадами. А у кінці усіх розгадок вручи приємний сюрприз.
- Спечи кексики з побажаннями всередині. Напиши, як сильно його любиш і цінуєш.
- Влаштуй перегляд романтичного фільму з його улюбленими смаколиками.
- Подаруй речі для двох. Це можуть бути кулони, кофти, футболки, халати, кружки, браслети або навіть шкарпетки. Покажіть, що ви пара, не тільки на словах!
- Подумай, що любить твій коханий. Можливо, він давно хоче сходити на футбольний матч або концерт. Або ж мріє про якусь річ. Чоловіки такі ж, як і жінки. Всі ми любимо натякати. Головне – вміти дослухатися до бажань наших коханих.
І не забувай про банальну валентинку у формі серця. Напиши у ній кілька приємних слів і подаруй тому, кого так сильно любиш.
Бережіть один одного і радуйте не тільки на свята!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що дарувати на 8 березня.
Алла Гичка