ТОП-5 подарунків на День святого Валентина

Що подарувати на День Святого Валентина – список подарунків для чоловіків і жінок.

Кілька днів до Дня закоханих, а ти досі не придумаєш, чим порадувати свою другу половинку? Не проблема, адже ми підготували для тебе ТОП-5 подарунків. Читай і обирай.

ТОП-5 подарунків, якщо ти чоловік

Влаштуй романтичну вечерю. Це стане прекрасним приводом, аби побути наодинці зі своєю коханою. Купи свічки, спробуй щось приготувати, а як ні, то придбай смачненьке в магазині. Навіть такий стіл буде до вподоби для твоєї коханої, адже ти старався. І не забувай про квіти, це ж так приємно.

Подарунок повинен бути особливим і призначеним лише для неї, а не для спільної квартири, наприкад. Прислухайся до неї, можливо, вона вам уже натякнула тобі, що хоче? Парфуми, косметику або ж красиву сукню, про яку так давно мріє.

Якщо твоя кохана обожнює ласувати солодким, то чому б не скласти самотужки особливий набір для неї?! Купи коробку, обери її улюблені солодощі і красиво все запакуй. І не забудь про валентинку.

Сертифікат у SPA салон для двох. Наприклад, на шоколадний масаж. Порадуй і кохану, і себе. Вона точно буде у захваті.

Головний символ цього дня – серце. Проявіть турботу і ніжність. Якщо гаманець підтискає, зроби власними руками альбом з вашими фото. Повирізай фото у формі серця і підпиши під ними кожен незабутній момент.

ТОП-5 подарунків, якщо ти жінка

Твій хлопець/чоловік непосидючий і любить розваги? Подаруй йому спільні пригоди. Підіть у квест-кімнату або ж підготуй квест удома. Зроби загадки, вони можуть бути пов’язані і з вашими спільними спогадами. А у кінці усіх розгадок вручи приємний сюрприз.

Спечи кексики з побажаннями всередині. Напиши, як сильно його любиш і цінуєш.

Влаштуй перегляд романтичного фільму з його улюбленими смаколиками.

Подаруй речі для двох. Це можуть бути кулони, кофти, футболки, халати, кружки, браслети або навіть шкарпетки. Покажіть, що ви пара, не тільки на словах!

Подумай, що любить твій коханий. Можливо, він давно хоче сходити на футбольний матч або концерт. Або ж мріє про якусь річ. Чоловіки такі ж, як і жінки. Всі ми любимо натякати. Головне – вміти дослухатися до бажань наших коханих.

І не забувай про банальну валентинку у формі серця. Напиши у ній кілька приємних слів і подаруй тому, кого так сильно любиш.

Бережіть один одного і радуйте не тільки на свята!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що дарувати на 8 березня.

Алла Гичка

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