Що варто зробити в лютому: за мотивами хюгге

Чим зайнятись у лютому: стиль хюгге
Скандинавські країни мають найбільший показник задоволення життям. Це і не дивно, бо секрет щастя вони знайшли у стилі хюгге.
Данці поділилися своїм стилем життя і порекомендували, як треба провести останній місяць зими в затишку.
Традиції хюгге
Їжа та напої
Одна з найголовніших умов хюгге – бути добрим до себе, балувати себе і давати собі можливість ненадовго відступити від принципів здорового способу життя.
Найбільше народ Данії полюбляє солодощі, випічку, каву та гарячий шоколад.
Що стосується вечері, то це майже завжди м’ясо з картоплею. Особливо в холодний період року. Тут уже зрозуміло, чому вони такі щасливі.
Зазвичай, у нас прийнято запрошувати гостей на чай чи каву, проте в країнах Скандинавії, за стилем хюгге, запрошують на гльог.
Гльог – гарячий напій, який можна приготувати разом із друзями чи пригостити їх за вечерею.
Зазвичай, його готують із червоного вина та різних спецій, проте можна зробити його безалкогольним.
Дім
Стиль хюгге – це спосіб лаконічно і практично обновити свій інтер’єр дому. Тому данці наполягають на тому, щоб зробити свою домівку затишнішою за допомогою невеличких деталей.
Наприклад, запалити свічки, додати речей, які зроблені з дерева, а також придбати кераміку чи фарфор.
Якщо є можливість, то можна зробити затишне місце на підвіконні, де можна розслабитися за чаєм і книгою.
Розваги
Лютий треба завершити по-зимовому. Тому датчани пропонують поїхати у лижний похід, покататися на гірках або просто відпочити у заміському будинку.
Головна умова – бути ближчим до природи.
Справи задешево
Хюгге – це здатність цінувати прості радості життя, і воно може існувати при дуже обмеженому бюджеті. Дефіцит коштів не завадить весело провести час з друзями.Також по темі: Магнітні бурі в лютому 2020 – календар небезпечних дат Де відпочити в Україні взимку: найкращі напрямки Календар стрижок на лютий 2020: сприятливі та несприятливі дні
Заповнена комора
Правила прості: запроси до себе друзів, і кожен повинен принести інгредієнти для того, що можна відправити в комору чи в холодильник.
Замість звичних солоних огірків чи полуничного варення можна приготувати і обмінятися імбирним пивом, манговим чатні, маринованим чилі, аквавітом на волоському горіху чи бабою гануш.
Міні-бібліотека
Спробуй передивитися книги, які в тебе є. Організуй їм єдине гарне місце у вигляді зручної бібліотеки та збирайся за новими книгами на ярмарку чи на базар.
Все це можна зробити разом зі своєю компанією.
Вечірка з обміном
Пам’ятаєш лампу, яка лежить у вас на балконі, чи зайвий блендер, чи старий килим? Якщо у тебе є зайві речі, яких ти хочеш позбутися, тоді запрошуй друзів на вечірку з обміном.
Це корисно для гаманці й екології, а ще – непогана можливість звільнити місце у гардеробі чи в кухонній шафі.
Тим паче це приємніше робити з друзями, ніж витрачати свої вихідні на оголошеня в інтернеті чи блошиний ринок.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як оригінально провести час з друзями та сім’єю.
Анастасія Закомолдіна
Фото: Unsplash