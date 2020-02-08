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ICTV / Ранок / Що варто зробити в лютому: за мотивами хюгге / 08.02.2020 08:22
08.02.2020 08:22
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Що варто зробити в лютому: за мотивами хюгге


Чим зайнятись у лютому: стиль хюгге

Скандинавські країни мають найбільший показник задоволення життям. Це і не дивно, бо секрет щастя вони знайшли у стилі хюгге.

Данці поділилися своїм стилем життя і порекомендували, як треба провести останній місяць зими в затишку.

Традиції хюгге

Їжа та напої

Одна з найголовніших умов хюгге – бути добрим до себе, балувати себе і давати собі можливість ненадовго відступити від принципів здорового способу життя.

Найбільше народ Данії полюбляє солодощі, випічку, каву та гарячий шоколад.

Що стосується вечері, то це майже завжди м’ясо з картоплею. Особливо в холодний період року. Тут уже зрозуміло, чому вони такі щасливі.

випічка

Зазвичай, у нас прийнято запрошувати гостей на чай чи каву, проте в країнах Скандинавії, за стилем хюгге, запрошують на гльог.

Гльог – гарячий напій, який можна приготувати разом із друзями чи пригостити їх за вечерею.

Зазвичай, його готують із червоного вина та різних спецій, проте можна зробити його безалкогольним.

гльог

Дім

Стиль хюгге – це спосіб лаконічно і практично обновити свій інтер’єр дому. Тому данці наполягають на тому, щоб зробити свою домівку затишнішою за допомогою невеличких деталей.

Наприклад, запалити свічки, додати речей, які зроблені з дерева, а також придбати кераміку чи фарфор.

Якщо є можливість, то можна зробити затишне місце на підвіконні, де можна розслабитися за чаєм і книгою.

підвіконня

Розваги

Лютий треба завершити по-зимовому. Тому датчани пропонують поїхати у лижний похід, покататися на гірках або просто відпочити у заміському будинку.

Головна умова – бути ближчим до природи.

гори

Справи задешево

Хюгге – це здатність цінувати прості радості життя, і воно може існувати при дуже обмеженому бюджеті. Дефіцит коштів не завадить весело провести час з друзями.

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Заповнена комора

Правила прості: запроси до себе друзів, і кожен повинен принести інгредієнти для того, що можна відправити в комору чи в холодильник.

Замість звичних солоних огірків чи полуничного варення можна приготувати і обмінятися імбирним пивом, манговим чатні, маринованим чилі, аквавітом на волоському горіху чи бабою гануш.

Міні-бібліотека

Спробуй передивитися книги, які в тебе є. Організуй їм єдине гарне місце у вигляді зручної бібліотеки та збирайся за новими книгами на ярмарку чи на базар.

Все це можна зробити разом зі своєю компанією.

Вечірка з обміном

друзі

Пам’ятаєш лампу, яка лежить у вас на балконі, чи зайвий блендер, чи старий килим? Якщо у тебе є зайві речі, яких ти хочеш позбутися, тоді запрошуй друзів на вечірку з обміном.

Це корисно для гаманці й екології, а ще – непогана можливість звільнити місце у гардеробі чи в кухонній шафі.

Тим паче це приємніше робити з друзями, ніж витрачати свої вихідні на оголошеня в інтернеті чи блошиний ринок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як оригінально провести час з друзями та сім’єю.

Анастасія Закомолдіна

Фото: Unsplash

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Теги: відпочинок, корисні поради
08.02.2020 08:22



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