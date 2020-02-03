Секрети краси Шарліз Терон: як виглядати на 10 років молодше

Секрети краси та молодості Шарліз Терон – як голлівудській красуні вдається у 44 виглядати максимум на 35.

Ця голлівудська красуня точно знає, як надовго зберегти молодість та красу. І охоче ділиться своїми б`юті-секретами.

Найважливіші з них Ранок у Великому Місті зібрав для тебе в цьому матеріалі. Читай та бери на замітку.

Секрети краси Шарліз Терон

Сонцезахисний крем

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica) 22 Окт 2019 в 10:57 PDT

Шарліз ніколи не виходить з дому, не намастившись сонцезахисним засобом із високим рівнем захисту від UV-променів. Причому, наносить його не лише у сонячні дні, але й у дощову погоду.

Перевагу вона надає нежирним ультралегким флюїдам із рівнем захисту мінімум SPF 30.

А щоб не викликати звикання до певних продуктів, акторка постійно змінює засоби по догляду за шкірою.

«Я дійсно навчилася піклуватися про свою шкіру вночі, тому вранці часто це просто умивання з гарячим рушником, чистка зубів і нанесення сонцезахисного крему. Я маю на увазі, що це буквально і все, що я роблю», – зізнається зірка.

Експрес-допомога шкірі

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica) 2 Фев 2020 в 1:54 PST

Щоб шкіра виглядала свіжою та відпочилою зранку, Шарліз часто використовує експрес-методи догляду за шкірою.

Зокрема, зволожувальні тканинні маски для обличчя та гідрогелеві патчі для очей.

Вона робить їх перед сном та іноді навіть залишає на шкірі на всю ніч.

Серветки замість міцелярної води

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica) 25 Ноя 2019 в 9:13 PST

Зірка намагається не користуватися міцеллярною водою та іншими засобами для зняття мейкапу.

На її думку, вони пошкоджують структуру шкіри, особливо – після 35 років.

Натомість Шарліз очищує шкіру вологими серветками, обережно торкаючись її поверхні.

Будьте ніжні зі шкірою навколо очей, не тріть її занадто сильно, коли змиваєте туш. Зазвичай я наношу трохи крему для шкіри навколо очей на ватяну паличку і прибираю залишки туші, – ділиться красуня.

Касторова олія для волосся

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica) 22 Окт 2019 в 10:55 PDT

Одного разу подруги розповіли Шарліз про переваги мені про принади касторової олії для волосся. Вона вирішила спробувати – і з тих пір регулярно використовує цей диво-засіб.

Я наношу касторову олію на брови і волосся один або два рази на тиждень. Моє волосся, безумовно, стало густішим, – запевняє зірка.

Їжа, яка приносить задоволення

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica) 9 Мар 2019 в 3:20 PST

Шарліз віддає перевагу дробовому харчуванню. На практиці це означає, що вона їсть мінімум 5 разів на день маленькими порціями.

Навіщо це потрібно? Такий підхід не дозволяє організму зголодніти, а отже – не виникає бажання з`їсти щось шкідливе та калорійне для перекусу.

Головний принцип харчування Шарліз звучить так: їжа повинна приносити задоволення.

У раціоні зірки багато овочів і білків, а от вуглеводів вона намагається уникати. Овочеві запіканки, запечена курятина та риба, зелені салати і свіжі фрукти – це основа меню Шарліз Терон.

Білий хліб, червоне м’ясо і молоко акторка не вживає. Проте іноді дозволяє собі й кілька шматочків чорного шоколаду.

Заняття йогою

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica) 12 Янв 2020 в 4:06 PST

Натхнення та життєву силу зірка знаходить у заняттях йогою, яка дарує енергію та оздоровлює організм.

Також зіркова красуня полюбляє кататися на велосипеді, адже такі тренування допомагають тримати колінні суглоби в тонусі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Джулії Робертс.

Аліна Литвиненко

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