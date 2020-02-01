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ICTV / Ранок / Що не можна робити в метро Таїланду – українка про життя в Бангкоку / 01.02.2020 10:46
01.02.2020 10:46
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Що не можна робити в метро Таїланду – українка про життя в Бангкоку


Таїланд – одна з найпопулярніших країн для туризму, до якої переїхала жити українка Христина. Дівчина каже, що в тайській столиці – Бангкоку – працює два види метро: наземне і підземне. У жодному з них не можна провозити повітряні кульки, тварин і фрукт із неприємним запахом – дуріан. Чому? Далі у матеріалі.

Придбати жетон на метро можна у спеціальному автоматі, а його вартість буде залежати від відстані, яку ви збираєтеся проїхати.

– Вартість варіюється від 15 до 40 тайських бат, це приблизно від 50 центів до 1,5 $, – розповіла українка.

Якщо підземне метро не до душі, можна скористатися наземним. Однак правила в обох однакові: не можна перевозити дуріан, повітряні кульки, тварин, а ще проводити зйомку.

Розвозять людей у тайській столиці і автобуси. Христина каже, що це досить популярний вид громадського транспорту, хоч і не дуже надійний.

– На автобусі можна доїхати в будь-яке місце в Бангкоку, але вони їздять без розкладу й іноді не туди, куди повинні направлятись, – каже Христина.

Так само, як і в метро, вартість проїзду в автобусі залежить від того, яку відстань ви на ньому проїдете, а ще від того, наскільки комфортно почуватиметеся під час поїздки. Загалом проїзд обійдеться до 1$.

Є в Бангкоку і транспорт для туристів – тук-туки. Вони виглядають як мікро-вантажівки без вікон і дверей. Але українка каже, що вони дуже дорогі, навіть таксі обійдеться удвічі дешевше.

Більше – дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості життя в Таїланді.

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Теги: Анна Мещерякова, емігранти, Таїланд, транспорт
01.02.2020 10:46



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