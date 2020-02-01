Секрети краси Кейт Міддлтон – як доглядає за герцогиня Кембриджська

Кейт Міддлтон, так само як і всі знаменитості, має свої секрети краси. Хочеш дізнатися, як займається собою герцогиня Кембриджська? Тоді читай у матеріалі. Ранок у Великому Місті вже все підготував.

Секрети краси Кейт Міддлтон

Правила в харчуванні

Кейт Міддлтон намагається дбати про свій шлунок. Попри те, що вона любить поїсти смачне та калорійне, іноді доводиться стримувати свій апетит.

Д її раціони входять риба, куряче м’ясо, оливкова олія, горіхи, різноманітні овочі та продукти, насичені корисними жирами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 2 Авг 2019 в 2:17 PDT

А від солодкого вона повністю відмовилась. Лише на Різдво може побалувати свій шлунок фруктовим кексом і пудингом.

Ні для кого не секрет – те, що ми їмо, відображається на нашому обличчі. Щоб шкіра виглядала здоровою, Кейт щодня випиває стакан смузі. Туди входять: кейл (капуста), шпинат, сік чорниці, коріандр і спіруліна.

Раз на тиждень герцогиня робить розвантажувальний день. Тоді вона лиш їсть овочі, фрукти та п’є воду з лимоном.

Косметичні засоби для обличчя

Із часів вагітності герцогиня Кембриджська почала користуватись виключно органічними засобами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 22 Янв 2019 в 7:40 PST

Зранку Кейт Міддлтон використовує молочко або гель для вмивання, після чого робить масаж на обличчя. До того ж вона ніколи не витирає шкіру рушником, лише одноразовими серветками.

Ще один із секретних засобів герцогині – масло шипшини. Воно прекрасно дбає про шкіру обличчя і допомагає розгладити зморшки.

Спорт

Ти лише подивись, у якому стані зараз знаходиться фігура Кейт Міддлтон! І це при тому, що вона тричі мама. Триматись у формі їй допомагають: кроссфіт, катання на лижах, пілатес і великий теніс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 7 Ноя 2019 в 8:41 PST

До речі, пілатесом вона займається самостійно. Адже вправи, які виконує Кейт, досить прості, при цьому вони допомагають розробити м’язи спини і покращити гнучкість тіла.

Тепер ти знаєш усе про особисті правила краси герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон. Користуйся її секретами і читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Міли Куніс.

Алла Гичка

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