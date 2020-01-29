Фрукт, що дарує здоров’я: корисні властивості мандаринів

Корисні властивості мандарина – чому потрібно їсти цей смачний сонячний фрукт.

Аромат мандарина у багатьох із нас асоціюється з зимовими святами.

Втім цей фрукт не лише смачний, ароматний та новорічний, але й дуже-дуже корисний.

Корисні властивості мандаринів

Мандарини чинять загальнозміцнювальну дію на наш імунітет, насичують організм вітамінами і допомагають при лікуванні застудних захворювань.

Завдяки високому вмісту фенолікової амінокислоти, мандарини допомагають при астмі та бронхіті. Вони діють як протизастійний і протинабряковий засіб та очищують легені від слизу. Аби відчути ефект, достатньо кожен ранок випивати склянку мандаринового фрешу.

Це чудовий антидепресант, який допомагає зняти нервову напругу і підняти настрій буквально за лічені хвилини. Такий ефект чинять ефірні масла, що у великій кількості містяться у шкірці.

Мандарини нормалізують рівень інсуліну, таким чином запобігаючи появі діабету другого типу.

У мандаринах міститься нобілетін – це речовина, що перешкоджає розвитку атеросклерозу, інфаркту та інсульту.

Мандариновий сік здатен позбавити людину від глистів. От тільки задля цього доведеться вживати його регулярно і у великих кількостях, що може спричинити алергічну реакцію.

Протипоказання

Усі цитрусові – сильні алергени. Тому треба вживати їх у помірній кількості.

Мандарини не варто їсти людям із підвищеною кислотністю, гастритом, виразкою, нефритом, гепатитом і холециститом.

Насолоджуйся смачними мандаринами, будьте здорові та читай інші наші матеріали.

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Аліна Литвиненко

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