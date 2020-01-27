5 продуктов, которые нельзя замораживать

Какие продукты нельзя замораживать – подборка Утра в Большом Городе.

Замораживание – один из самых популярных способов хранения продуктов. Оно позволяет сохранить не только вкусовые характеристики продукта, но и максимум полезных веществ.

Однако, некоторые продукты замораживать ни в коем случае нельзя. И вот почему.

Какие продукты нельзя замораживать

Яйца

Нельзя класть в морозилку сырые яйца. При замораживании внутренняя часть яйца увеличится, и скорлупа просто треснет.

Огурцы

Огурцы на 90% состоят из воды. Именно поэтому при размораживании они становятся мягкими и даже медузообразными.

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Впрочем, если вы всё-таки решительно настроены заморозить этот овощ – порежьте его на кусочки, добавьте немного уксуса и перемешайте.

Это позволит огурцам хотя бы частично сохранить свою структуру.

Арбуз

Как и огурец, арбуз содержит много влаги. Поэтому при размораживании теряет форму и приобретает неприятный вкус.

Жареные продукты

Жареные продукты при размораживании теряют свою хрустящую текстуру, становятся влажными и совершенно невкусными.

Их лучше съедать непосредственно после приготовления..

Сыр

Когда вы кладете твердый сыр в морозильную камеру, он становится рассыпчатым и начинает отчаянно крошиться.

А мягкий влажный сыр – наоборот – превращается в камень.

Напомним, ранее мы публиковали ТОП продуктов, которые мешают похудеть.

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