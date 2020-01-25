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ICTV / Ранок / Найкращі привітання на Тетянин день: вірші, проза та листівки / 25.01.2020 12:20
25.01.2020 12:20
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Найкращі привітання на Тетянин день: вірші, проза та листівки


Як цікаво привітати на Тетянин день? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкраще у віршах та прозі, а також листівки.

Обирай, яке найбільше подобається, та вітай свою бабусю, маму, сестру, подругу чи колегу.

Вірші

***

Немає у світі такої людини,
Щоб очі блистіли як гарні перлини.
Так стародавні греки ще вважали
Й Тетяну обраною звали.
Тетяна, рідна,
Ти маленька фея.
Ти диво з див –
Чарівна орхідея.
Бажаємо тобі добра,
За тебе вип’ємо вина.

***

В Тетянин день тобі бажаю,
Добра, безмірної краси,
І від душі сьогодні я вітаю,
Зроблю що скажеш, лише попроси.
Нехай же ласка, і любов, й натхнення,
Упевнено в долю ввійдуть,
Тобі бажаю щирого везіння,
Хай сумніви геть всі підуть!

З Днем Тетяни

***

Ти не Даша, не Світлана,
І не Маша, не Оксана,
Не Галина, не Сусанна.
Ти найкраща – ти Тетяна!
Я з Днем Ангела вітаю,
Море радості бажаю,
Все, що мрієш, щоб збувалося,
Все, що робиш, щоб вдавалося!

***

Я Вас вітаю з днем Тетяни,
Не можу більш чекати я,
Бажаю щирості й пошани,
Любові, миру і тепла.
Вас мати назвала – Тетяна,
Що значить – в світі владарюйте.
Бажаю,щоб була кохана,
ні з ким ніколи не воюйте.
Наснаги, вдачі, розуміння.
Нехай, хто поряд кожну мить,
Допомагають, направляють,
Дарують щастя, що п’янить.

З Днем Тетяни

***

З днем Тетяни ми тебе вітаємо,
Багато грошенят бажаємо,
Щоб не цуралось тебе щастя,
Щоб оминали всі ненастя,
Щоб гори низовиною стали,
Хвилі в морі в шторм пропали,
Щоб усмішкою нас все тішила,
С кожним днем тільки гарнішала.

***

Ми вітаємо тебе з днем Тетяни, люба,
Хочем побажати щастя звідусюди.
Хочем побажати, наша мила Пташко,
щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,
Щоб підносив до небес, коли щастя повно,
Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,
Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,
Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.

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***

Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!

***

Сьогодні, Тетяно, для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – скрекотушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.

З Днем Тетяни

Проза

***

У День ангела хочу побажати тобі, Таню, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***

Вітаю тебе, Тетяно, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!

З Днем Тетяни

***

Моя найкраща подруга Тетяно, вітаю тебе з твоїм святом! В цей хвилюючий і незабутній для тебе день, хочу побажати тобі: залишатися завжди такою ж гарною, привітною і доброю подружкою, якою ти є. Нехай сьогодні здійсняться всі твої заповітні мрії і нехай твій ангел охоронець завжди оберігає тебе від лиха. Зі святом тебе, Тетяно!

***

Тетянко, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.

***

Бажаю в День Тетяни великого кохання й міцної віри, світлих надій і доброти душі, щирих почуттів і розуміння з близькими, мудрих рішень і благих вчинків, світлих чудес!

Листівки

 

З Днем Тетяни

З Днем Тетяни

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з днем народження.

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Теги: вірші, привітання, свята
25.01.2020 12:20



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