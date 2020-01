Рецензія на фільм Погані хлопці 3: яскраве повернення чи вихід на пенсію

– Іноді хороші хлопці роблять погані речі, щоб погані хлопці отримали по заслугах, – цю фразу я вкрала у Харві Спектра (серіал Форс-Мажори), але вона чудово підходить тандему хороших поганих хлопців Вілла Сміта і Мартіна Лоуренса.

23 січня 2020 року на широкі екрани виходить фільм Погані хлопці назавжди – це третя частина відомого комедійного бойовика.

Перша частина вийшла у далекому 1995 році. Між другою і третьою різниця майже 17 років, тому усім цікаво, чи варто було чекати повернення.

Тож Ранок у Великому Місті вже подивився прес-показ фільму і готовий дати свій відгук на Поганих хлопців 3.

Сюжет

У сюжеті Вілл Сміт та Мартін Лоуренс репресують свої ролі поліцейських друзів з Маямі, які знов влипли у неприємності з наркоторговцями.

Продовження густе на жарти про старіння головних героїв, тож частково нагадувало велике повернення Роккі Бальбоа після 16-річної перерви.

Погані хлопці 3 отримав загалом сприятливі відгуки критиків і наразі має 76-% рейтинг на Rotten Tomatoes та 7,4 на IMDb.

А корпорації Sony вистачило хороших відгуків на фільм, аби вже схвалити розробку четвертої частини.

Сюжет порушує кілька конфліктів, зокрема кохання, добро і зло, помста, батьки і діти, робота у команді та протягують знайому нам нитку дружби головних героїв.

Із нововведення — зачепили тему кризи середнього віку, але, звичайно, залишили властивий попереднім частинам хтивий гумор.

Більше про сюжет не розповідатиму, щоб не спойлерити.

Режисерська робота

Звичайно, помітна відсутність режисера Майкла Бея, який допоміг першим двом фільмам про “поганих хлопців”.

Але вигадливим молодим бельгійським режисерам Аділу Ель Арбі та Білалу Фаллу таки вдалося додати адреналіну у стрічку.

Творці віддали нам знайомий коктейль з друзів, пляжних красунь і вибухових сцен у яскравому Маямі.

Загалом вони вдало продовжили бренд Bad Boys. Не малу роль відіграє якість і графіка, якої так не вистачало у 1995 році.

Крім того, варто відзначити професійну руку операторів, які майстерно зобразили думки режисерів та сценаристів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Will Smith (@willsmith) 16 Янв 2020 в 2:00 PST

Актори

Без сумніву, Вілл та Мартін добре відіграли свої головні ролі, як і очікувалося. Їм вдалося лишилися такими рідними для нас кумедними і сміливими поліцейськими.

Стрічці дуже допомогло, що її розбавили молодою кров’ю – вже доволі відомі актори Ванесса Енн Гадженс, Александр Людвіг та Чарльз Мелтон добре підняли атмосферу кіно.

Крім того, у Поганих хлопцях назавжди грають популярний репер Нікі Джем і DJ Khaled. Це було неочікувано.

До речі, одна з акторок дуже схожа у фільмі на нашу Настю Каменських, тому я вже очікую інтернет-обговорень на цю тему після виходу фільму у прокат.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Will Smith (@willsmith) 18 Янв 2020 в 5:01 PST

Підсумуємо

Налаштовуватися на шедевр не треба.

На фільм можна сходити, аби підняти собі настрій влучним гумором, крутим музичним супроводом, яскравою картинкою та Маямі, який ніколи не спить.

Тим, хто полюбив попередні частини багато років тому, фільм обов’язковий до перегляду.

Дітей на нього брати краще не треба, а ось з друзями і другою половинкою піти варто.

І, так, не очікуйте від фільму глибокої моралі, міжрядкових думок і будьте готові до мексиканської театральщини.

Ну, що ж… Bad boys, bad boys, whatcha gonna do, whatcha gonna do, when they come for you. (Проспівати)

Валерія Маліцька

Фото: IMDb

Відео: B&H Film Distribution Company

