ТОП-5 кращих американських серіалів для жінок, які варто подивитись

Американські серіали користуються неабиякою популярністю серед жінок. Тому Ранок у Великому Місті обрав для красивої статі кращі з кращих. Читай нижче.
Американські серіали для жінок
Чому жінки вбивають
Фото: IMDb
Це американський комедійно-драматичний веб-серіал, який створив сценарист Марк Черрі. Чоловік відомий як творець серіалу «Відчайдушні домогосподарки».
У сюжеті розповідається про трьох жінок, які живуть в одному домі, але в різному часовому проміжку. Усі жінки стикаються з невірністю своїх чоловіків і це почало спонукати їх до вбивства.
Секс і місто
Фото: IMDb
Серіал про кохання. Якщо так можна сказати. Головні ролі зіграли Сара Джессіка Паркер, Кім Кетролл, Крістін Девіс та Сінтія Ніксон.
Сюжет побудований на роздумах, у яких підіймаються різні теми стосунків між чоловіками та жінками і навіть проблеми інтимного характеру.
Серіал створив Даррен Стар. Кожна серія триває у проміжку від 25 до 30 хвилин.
Жирний шрифт
Фото: IMDb
Американський телесеріал у жанрі драма/комедія користується популярністю серед жінок і має хороші відгуки.
Музою для створення серіалу стала Джоанна Коулз – колишня головна редакторка журналу Cosmopolitan.
Сюжетна лінія будується на трьох подругах, які мешкають у Нью-Йорку та працюють у редакції журналу «Скарлет».
У великому місті вони шукають себе, кохання та цікавляться модою.
Підступні покоївки
Фото: IMDb
Це серіал у жанрі драма, детектив і комедія.
У ньому розповідається про чотирьох латиноамериканських дівчат, які працюють покоївками в будинках заможних людей у Беверлі-Хіллз.Також по темі: Рецензія на фільм Судити по совісті: чи реально досягти справедливості у такому світі Найкращі новорічні фільми: що подивитись на зимові свята Кращі фільми для всієї родини – добірка на вечір
Їхня робота полягала не лише у прибиранні будинку, адже іноді доводилось допомагати багатим вирішувати їхні особисті проблеми.
У вільний від роботи час подруги збираються, щоб обговорити господарів, а ще таємницю, про яку вимушені мовчати.
Новенька
Фото: IMDb
Американський комедійний телесеріал про стосунки між чоловіками та жінками.
Сюжет розгортається на історії вчительки початкових класів, яка є оптимісткою по життю, але не щаслива в коханні.
Після розриву останніх стосунків, дівчина лишилася без житла, тому переселилася у квартиру до трьох чоловіків, у яких була вільна кімната.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які найкращі українські фільми.
Алла Гичка
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