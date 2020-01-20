ТОП-5 кращих американських серіалів для жінок, які варто подивитись

Американські серіали користуються неабиякою популярністю серед жінок. Тому Ранок у Великому Місті обрав для красивої статі кращі з кращих. Читай нижче.

Американські серіали для жінок

Чому жінки вбивають

Фото: IMDb

Це американський комедійно-драматичний веб-серіал, який створив сценарист Марк Черрі. Чоловік відомий як творець серіалу «Відчайдушні домогосподарки».

У сюжеті розповідається про трьох жінок, які живуть в одному домі, але в різному часовому проміжку. Усі жінки стикаються з невірністю своїх чоловіків і це почало спонукати їх до вбивства.

Секс і місто

Фото: IMDb

Серіал про кохання. Якщо так можна сказати. Головні ролі зіграли Сара Джессіка Паркер, Кім Кетролл, Крістін Девіс та Сінтія Ніксон.

Сюжет побудований на роздумах, у яких підіймаються різні теми стосунків між чоловіками та жінками і навіть проблеми інтимного характеру.

Серіал створив Даррен Стар. Кожна серія триває у проміжку від 25 до 30 хвилин.

Жирний шрифт

Фото: IMDb

Американський телесеріал у жанрі драма/комедія користується популярністю серед жінок і має хороші відгуки.

Музою для створення серіалу стала Джоанна Коулз – колишня головна редакторка журналу Cosmopolitan.

Сюжетна лінія будується на трьох подругах, які мешкають у Нью-Йорку та працюють у редакції журналу «Скарлет».

У великому місті вони шукають себе, кохання та цікавляться модою.

Підступні покоївки

Фото: IMDb

Це серіал у жанрі драма, детектив і комедія.

У ньому розповідається про чотирьох латиноамериканських дівчат, які працюють покоївками в будинках заможних людей у Беверлі-Хіллз.

Їхня робота полягала не лише у прибиранні будинку, адже іноді доводилось допомагати багатим вирішувати їхні особисті проблеми.

У вільний від роботи час подруги збираються, щоб обговорити господарів, а ще таємницю, про яку вимушені мовчати.

Новенька

Фото: IMDb

Американський комедійний телесеріал про стосунки між чоловіками та жінками.

Сюжет розгортається на історії вчительки початкових класів, яка є оптимісткою по життю, але не щаслива в коханні.

Після розриву останніх стосунків, дівчина лишилася без житла, тому переселилася у квартиру до трьох чоловіків, у яких була вільна кімната.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які найкращі українські фільми.

Алла Гичка

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.