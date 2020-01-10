Попа як у Кім: як швидко підкачати сідниці

Як швидко підкачати сідниці? Про це мріє практично кожна дівчина. Та далеко не кожна знає, які вправи справді ефективні. Тому Ранок у Великому Місті спробував на собі кожну вправу, щоб ти швидко отримала бажаний результат.
Та пам’ятай, виконувати треба регулярно, а не раз у два місяці 🙂
Вправа №1
Правило перше: перед тим, як виконувати вправи, зроби зарядку.
Класичні присідання
- Постав ноги на ширині плечей.
- Спина повинна бути рівною.
- Під час присяду м’язи живота мають бути в напруженому стані, а не розслабленими.
- Присідай так, щоб коліна були зігнуті під кутом 90 градусів. Слідкуй, щоб вони не виходили вперед і не зводились всередину.
Правило друге: поступово збільшуй кількість виконаних вправ. Якщо зробила 30 присідань по три підходи, то наступного разу роби по 35.
Вправа №2
- Стань на четвереньки на підлогу. Так, щоб долонями обпиратись у підлогу.
- Піднімай ногу під кутом доверху, наче п’яткою тягнешся до стелі.
- Не прогинай спину. Слідкуй за цим.
- Повільно опускай ногу.
Повторюй вправу на кожну ногу по 15-25 разів. По кілька підходів.
Вправа №3: випади
- Постав праву ногу вперед, а ліву назад.
- Вага тіла переноситься на праву ногу.
- Присідай так, щоб нога, яка попереду, була під кутом 90 градусів. Ліве коліно при цьому не торкається землі.
Щоб зробити вправу більш ефективною, можеш виконувати її з гантельками в руках вагою по 1-,15 кілограми.
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Якщо їх немає, можеш спокійно взяти пляшки з водою.
Порада від Ранку у Великому Місті
Якщо хочеш мати красиве, підтягнуте тіло та пружні сідниці – запишись на акваеробіку. Це стане хорошим доповненням до вправ, які ми тобі порадили робити вище у матеріалі.
Алла Гичка
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як схуднути в талії без дієт.
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