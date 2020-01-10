Попа як у Кім: як швидко підкачати сідниці

Як швидко підкачати сідниці? Про це мріє практично кожна дівчина. Та далеко не кожна знає, які вправи справді ефективні. Тому Ранок у Великому Місті спробував на собі кожну вправу, щоб ти швидко отримала бажаний результат.

Та пам’ятай, виконувати треба регулярно, а не раз у два місяці 🙂

Вправа №1

Правило перше: перед тим, як виконувати вправи, зроби зарядку.

Класичні присідання

Постав ноги на ширині плечей. Спина повинна бути рівною. Під час присяду м’язи живота мають бути в напруженому стані, а не розслабленими. Присідай так, щоб коліна були зігнуті під кутом 90 градусів. Слідкуй, щоб вони не виходили вперед і не зводились всередину.

Правило друге: поступово збільшуй кількість виконаних вправ. Якщо зробила 30 присідань по три підходи, то наступного разу роби по 35.

Вправа №2

Стань на четвереньки на підлогу. Так, щоб долонями обпиратись у підлогу. Піднімай ногу під кутом доверху, наче п’яткою тягнешся до стелі. Не прогинай спину. Слідкуй за цим. Повільно опускай ногу.

Повторюй вправу на кожну ногу по 15-25 разів. По кілька підходів.

Вправа №3: випади

Постав праву ногу вперед, а ліву назад. Вага тіла переноситься на праву ногу. Присідай так, щоб нога, яка попереду, була під кутом 90 градусів. Ліве коліно при цьому не торкається землі.

Щоб зробити вправу більш ефективною, можеш виконувати її з гантельками в руках вагою по 1-,15 кілограми.

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Якщо їх немає, можеш спокійно взяти пляшки з водою.

Порада від Ранку у Великому Місті

Якщо хочеш мати красиве, підтягнуте тіло та пружні сідниці – запишись на акваеробіку. Це стане хорошим доповненням до вправ, які ми тобі порадили робити вище у матеріалі.

Алла Гичка

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як схуднути в талії без дієт.

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