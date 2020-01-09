Календар стрижок на січень 2020: сприятливі та несприятливі дати

Календар стрижок на січень 2020 року – це саме те, що тобі потрібно, якщо плануєш незабаром змінити зачіску. Коли краще стригти волосся в січні? Ранок у Великому Місті склав для тебе список сприятливих та несприятливих днів для походу в салон краси.

Найбільш сприятливі дні для стрижки в січні 2020

1, 3, 6, 15, 16, 19, 31 січня.

Детальний календар стрижок на січень 2020

1 січня: Будь-які експерименти з волоссям сьогодні будуть дуже вдалими. Тож саме час втілити в життя свої найсміливіші ідеї.

3 січня: Стрижка в цей день зміцнить твоє волосся та надасть йому блиску. Щоправда, іти до перукарні краще не зранку, а після обіду. Також рекомендується робити лікувальні процедури для волосся. Якщо ж похід до салону в тебе на сьогодні не запланований –просто нанести масочку вдома.

6 січня: Сьогодні можеш сміливо наважуватися на кардинальну зміну іміджу. Нова зачіска піде на користь не лише твоїй зовнішності, але й допоможе привабити енергію грошей.

15 січня: Будь-яка зачіска сьогодні вийде вдалою. Інтерес протилежної статі тобі забезпечений!

16 січня: Стрижка в цей день благотворно вплине на здоров’я та на тривалість життя.

19 січня: Змінювати зачіску в цей день рекомендується тим, хто хоче відростити довге волосся. Адже після стрижки воно почне інтенсивно рости.

31 січня: Сьогодні чудовий день для експериментів із зачіскою. Нарешті можна наважитись на ту стрижку, про яку ти давно мрієш. Тобі пасуватиме!

Несприятливі дні для стрижки в січні 2020:

10, 17, 23, 24 січня

Всі інші дні січня, не вказані у списку сприятливих та несприятливих дат, є нейтральними для походу для зміни зачічки.

Календар стрижок на січень 2020

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі зачіски на кожен день

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