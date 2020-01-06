Найкращі привітання на Різдво Христове 2020 – вірші, проза, смс і картинки

Шукаєш привітання з Різдвом Христовим 2020 у віршах, прозі, короткі смс або картинки?

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе лише найкраще українською мовою. Читай, зберігай і надсилай різдвяні листівки своїм близьким.

Привітання на Різдво Христове 2020 у віршах

Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя, радості багато,

Хай смачна кутя Вам вдасться,

Хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

Христос рождається!

***

Зіроньки у небі сяють

І з Різдвом поздоровляють

Кожен дім і кожну хатку:

Маму, тата і малятко!

Зіроньки охороняють

Святий вечір, і співають

Гучно й радісно колядки,

Всіх запрошують на Святки!

Зіроньки усіх вітають,

А тобі вони бажають

Щастя, радості й добра!

І щасливого Різдва!

***

Вже різдвяна ніч надходить,

По хатах морозко ходить.

З Рождеством усіх вітає,

Щастя, радості бажає.

Щоб усі були багаті,

Щоб пройшли весело свята.

Щоб дзвінка коляда

В хату радість принесла.

Христос ся рождає!

***

Смачної вам вечері,

духмяних добрих пампушок,

хай щастя стукає у двері,

нехай несе багатств мішок.

Хай зірка з неба засіяє

й освітить всеньку темноту,

колядка гучно залунає

й прославить тую ніч святу!

З Різдвом Христовим!

***

Яскрава зірочка зійшла,

Свята вечеря підійшла,

кутя, вареники, грибочки,

красоля, риба, огірочки,

нехай лунає в хаті сміх!

З Різдвом Христовим Вас усіх!

Привітання на Різдво Христове 2020 у прозі

Вітаємо з усіма так очікуваними святами — з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай у вашому житті завжди буде місце чудесам, щоб всі мрії обов’язково збулися, життя текло розмірено і спокійно, а хвилювання в новому році було пов’язане тільки з очікуванням чергового свята.

***

Віфлеємська зірка на небі засяяла і світлом своїм осяяла наші душі, подарувала надію, зміцнила віру, запалила в серцях полум’я любові. З великим Різдвом вас! Нехай те чудове світло зберігає вас на всіх життєвих дорогах, дарує щастя та радість.

***

Різдвяна ніч – найчудовіша! Загадай найпотаємніші бажання і нехай Господь допоможе йти по життю без сумнівів й тривог, з вірою та любов’ю.

***

Вітаємо з Різдвом Христовим! Як блага звістка про народження Ісуса колись осяяла світ, так нехай світло цього великого свята сьогодні осяює душі та наповнює їх щирою вірою, благодаттю, спокоєм і гармонією.



***

Вітаю з Різдвом Христовим! Від душі бажаю, щоб стіл ломився від страв і делікатесів, щоб за цим столом збиралися дорогі серцю люди, щоб у домі, куди не кинься, валялися гроші, щоб щастя було липучим і приставучим, і нікуди не змогло від тебе втекти.

Короткі смс-привітання з Різдвом Христовим 2020

Куті смачної, коляди гучної. Щасливого Різдва і на весь рік добра!

***

Я щиро бажаю веселих вам свят. Куті, пампушків, українських коляд.

***

Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,

Хай освітлює Вам шлях зірка золота,

А у небі зорепад справджує бажання!

Щастя Вам, веселих свят, миру і кохання.

***

Хай у Вашій хаті злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям здоров’я бажаю.

***

Дзвінка лунає коляда,

Зоря Різдвяна сяє з неба,

Бажаю радості й добра,

І ще всього того, що треба!

Христос народився!

Картинки з Різдвом Христовим 2020

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Тепер ти знаєш, як привітати з Різдвом Христовим 2020 своїх друзів та рідних. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

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