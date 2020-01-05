Секрети догляду за волоссям взимку: як мати здорове та доглянуте волосся

Як доглядати за волоссям взимку – поради та секрети.
Твоїй зачісці завжди потрібен ретельний догляд, а особливо взимку. Адже саме в цю пору року волосся переживає найбільше стресу.
Недостатність вітамінів, неправильний догляд та харчування, кліматичні умови – все це дає негативний вплив на твої коси.
Тому Ранок у Великому Місті зібрав кілька секретів, які допоможуть тобі у догляді за волоссям взимку.
У таку холодну пору року багато уваги потрібно приділяти зволоженню та живленню. Від зимового повітря волосся також стає сухим, а від холоду тьмяніє і втрачає блиск.
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Вітаміни:
Для здоров‘я твоєї шевелюри необхідні вітаміни. Кожен вітамін слугує матеріалом для повноцінної побудови волосся.
Вітамін A
Робить волосся міцнішим, пружним і еластичним. Забезпечує захист від зовнішніх впливів. Зміцнює цибулини і прискорює ріст волосся. Запобігає посіченню кінчиків, живить і зволожує волосся.
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Організм може отримати цей вітамін через такі продукти:
- М’ясо
- Морська риба
- Яєчні жовтки
- Печінка тріски
- Яловича печінка
- Твердий сир
- Вершкове масло
- Болгарський перець
- Капуста
- Морква
- Картопля
- Абрикоси та сливи
Вітамін C
Є неймовірно потужним природним антиоксидантом. Цей елемент має здатність зупиняти випадіння волосся, зберігаючи при цьому його натуральний колір та природний блиск. Зміцнює і надає силу волоссю.
Він міститься у таких продуктах як:
- Шипшина
- Солодкий червоний перець
- Чорна смородина і обліпиха
- Зелень петрушки
- Брюссельська капуста
- Лимон
- Свіжий кріп
- Ківі
- Апельсин
- Шпинат
Вітамін E
Чудово зволожує, зміцнює волосся та захищає його від шкідливого впливу навколишнього середовища.
Вітамін можна отримати через:
- Насіння соняшнику
- Рослинні олії
- Горіхи
- Авокадо
- Креветки
- Риба
- Спаржа
- Броколі
- Помідори
Вітамін D та кальцій:
Стимулюють гарну роботу волосяної цибулини, є необхідними для росту та здоров’я волосся.
Якщо ти намагаєшся знайти ефективні вітаміни для росту волосся, радимо неодмінно включити до раціону продукти з високим вмістом цих двох вітамінів.
Їх ти можеш знайти:
- Сир
- Гриби
- Яйця
- Червона риба
- Молоко
- Печінка риби
- Печінка свиняча і яловича
Усі необхідні вітаміни можна отримати в їжі самостійно, або звернутися до лікаря, який допоможе обрати комплекс штучних вітамінів для твого волосся.Також по темі: Стильні зачіски на довге волосся, які зроблять тебе королевою вечора Те, що ми постійно робимо з волоссям – може призвести до облисіння Як обрати вітаміни для всієї родини
Засоби догляду
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А ось живити та зволожувати волосся варто за допомогою таких засобів догляду:
Спреї:
- Використовуй професійні термо-спреї які захищають від холоду, або гарячого повітря, коли сушиш волосся феном. Слід наносити на чисте, злегка підсушене волосся
- Обов’язково придбай спрей з маслами та вітамінами, які підходять твоєму типу волосся.
Маски:
- Також можна використовувати професійні, наприклад, з креатином або алое вера, але особливо дієві масочки із природних компонентів, які ти можеш зробити у домашніх умовах :
- Медові, бананові, молочні, з яйця, також можна використовувати масла тощо.
Масла:
- кокосове, арганове, реп‘яхове, мигдалеве, обліпихове, масло ши, та інші. Допомагають у догляді за кінчиками та за структурою пасм, але потрібно обов’язково знати міру та як правильно його наносити, адже через надмірне використання масла можна нашкодити волоссю.
– Обожнюю бренд Living Proof. Шампуні цієї марки без силікону, вони добре очищають і не обтяжують волосся. Також використовую спрей для укладки Blowout – він захищає локони від пересушування, – розкриває свої секрети краси голлівудська зірка Дженніфер Еністон.
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Догляд зсередини:
- Пити багато води
- Харчуватись правильно
Досить часто ми шкодимо волоссю через неправильний догляд, тому пам‘ятай, що взимку не можна:
- Мити голову гарячою водою – це шкодить як і для шкіри голови, так і для волосся
- Сушити голову феном, особливо гарячим повітрям, намагайся якомога рідше, краще дати волоссю висохнути самостійно.
- Виходити на холод з недосушеними пасмами – це дуже шкідливо як для волосся, так і для вашого здоров‘я загалом.
– Головний урок, який мені дав Кріс: дай спокій волоссю, не чіпай їх зайвий раз, не мий щодня, від цього вони будуть тільки здоровіші, – рекомендує Дженніфер Еністон
Пам’ятай: завжди одягай шапку, вона захистить волосяну цибулину від холоду, але в приміщенні слід знімати головний убір, щоб не нашкодити шкірі голови перегріванням.
Тож притримуйся порад, слідкуй за здоров‘ям своєї шевелюри, а ми тобі в цьому допоможемо.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про зачіски на кожен день, які можна зробити самостійно.
Марина Максакова
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