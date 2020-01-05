Секрети догляду за волоссям взимку: як мати здорове та доглянуте волосся

Як доглядати за волоссям взимку – поради та секрети.

Твоїй зачісці завжди потрібен ретельний догляд, а особливо взимку. Адже саме в цю пору року волосся переживає найбільше стресу.

Недостатність вітамінів, неправильний догляд та харчування, кліматичні умови – все це дає негативний вплив на твої коси.

Тому Ранок у Великому Місті зібрав кілька секретів, які допоможуть тобі у догляді за волоссям взимку.

У таку холодну пору року багато уваги потрібно приділяти зволоженню та живленню. Від зимового повітря волосся також стає сухим, а від холоду тьмяніє і втрачає блиск.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UPGRADE (@upgrade_rv) 22 Июл 2019 в 5:59 PDT

Вітаміни:

Для здоров‘я твоєї шевелюри необхідні вітаміни. Кожен вітамін слугує матеріалом для повноцінної побудови волосся.

Вітамін A

Робить волосся міцнішим, пружним і еластичним. Забезпечує захист від зовнішніх впливів. Зміцнює цибулини і прискорює ріст волосся. Запобігає посіченню кінчиків, живить і зволожує волосся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от вітаміни та косметика з сша (@health_beauty_vitamins) 27 Мар 2019 в 3:05 PDT

Організм може отримати цей вітамін через такі продукти:

М’ясо

Морська риба

Яєчні жовтки

Печінка тріски

Яловича печінка

Твердий сир

Вершкове масло

Болгарський перець

Капуста

Морква

Картопля

Абрикоси та сливи

Вітамін C

Є неймовірно потужним природним антиоксидантом. Цей елемент має здатність зупиняти випадіння волосся, зберігаючи при цьому його натуральний колір та природний блиск. Зміцнює і надає силу волоссю.

Він міститься у таких продуктах як:

Шипшина

Солодкий червоний перець

Чорна смородина і обліпиха

Зелень петрушки

Брюссельська капуста

Лимон

Свіжий кріп

Ківі

Апельсин

Шпинат

Вітамін E

Чудово зволожує, зміцнює волосся та захищає його від шкідливого впливу навколишнього середовища.

Вітамін можна отримати через:

Насіння соняшнику

Рослинні олії

Горіхи

Авокадо

Креветки

Риба

Спаржа

Броколі

Помідори

Вітамін D та кальцій:

Стимулюють гарну роботу волосяної цибулини, є необхідними для росту та здоров’я волосся.

Якщо ти намагаєшся знайти ефективні вітаміни для росту волосся, радимо неодмінно включити до раціону продукти з високим вмістом цих двох вітамінів.

Їх ти можеш знайти:

Сир

Гриби

Яйця

Червона риба

Молоко

Печінка риби

Печінка свиняча і яловича

Усі необхідні вітаміни можна отримати в їжі самостійно, або звернутися до лікаря, який допоможе обрати комплекс штучних вітамінів для твого волосся.

Засоби догляду

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Натуральна Косметика_ (@soap_stories_polonne) 27 Апр 2019 в 1:50 PDT

А ось живити та зволожувати волосся варто за допомогою таких засобів догляду:

Спреї:

Використовуй професійні термо-спреї які захищають від холоду, або гарячого повітря, коли сушиш волосся феном. Слід наносити на чисте, злегка підсушене волосся

Обов’язково придбай спрей з маслами та вітамінами, які підходять твоєму типу волосся.

Маски:

Також можна використовувати професійні, наприклад, з креатином або алое вера, але особливо дієві масочки із природних компонентів, які ти можеш зробити у домашніх умовах :

Медові, бананові, молочні, з яйця, також можна використовувати масла тощо.

Масла:

кокосове, арганове, реп‘яхове, мигдалеве, обліпихове, масло ши, та інші. Допомагають у догляді за кінчиками та за структурою пасм, але потрібно обов’язково знати міру та як правильно його наносити, адже через надмірне використання масла можна нашкодити волоссю.

– Обожнюю бренд Living Proof. Шампуні цієї марки без силікону, вони добре очищають і не обтяжують волосся. Також використовую спрей для укладки Blowout – він захищає локони від пересушування, – розкриває свої секрети краси голлівудська зірка Дженніфер Еністон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 28 Окт 2019 в 5:30 PDT

Догляд зсередини:

Пити багато води

Харчуватись правильно

Досить часто ми шкодимо волоссю через неправильний догляд, тому пам‘ятай, що взимку не можна:

Мити голову гарячою водою – це шкодить як і для шкіри голови, так і для волосся

Сушити голову феном, особливо гарячим повітрям, намагайся якомога рідше, краще дати волоссю висохнути самостійно.

Виходити на холод з недосушеними пасмами – це дуже шкідливо як для волосся, так і для вашого здоров‘я загалом.

– Головний урок, який мені дав Кріс: дай спокій волоссю, не чіпай їх зайвий раз, не мий щодня, від цього вони будуть тільки здоровіші, – рекомендує Дженніфер Еністон

Пам’ятай: завжди одягай шапку, вона захистить волосяну цибулину від холоду, але в приміщенні слід знімати головний убір, щоб не нашкодити шкірі голови перегріванням.

Тож притримуйся порад, слідкуй за здоров‘ям своєї шевелюри, а ми тобі в цьому допоможемо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про зачіски на кожен день, які можна зробити самостійно.

Марина Максакова

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