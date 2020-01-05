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ICTV / Ранок / Оригінальні привітання з Днем народження: вірші, проза та листівки / 05.01.2020 09:23
05.01.2020 09:23
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Оригінальні привітання з Днем народження: вірші, проза та листівки

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Що побажати на День народження? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі привітання українською мовою у віршах і прозі, а також короткі смс привітання та листівки.

Обирай, що тобі більше до смаку, та вітай рідних, друзів і колег.

Привітання з Днем народження українською мовою

Привітання з Днем народження у віршах

Нехай цвітуть під небом синьооким

Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,

Щоденно хай до хати заверта!

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,

Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо

І соняхом квітує золотим.

Хай постійний успіх, радість і достаток

Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,

Хай життєвий досвід творить з буднів свята,

Господь дарує довгих-довгих літ!

***

Бажаю тобі фантастичного щастя,

Безкрайнього моря чудових подій.

Хай все, що бажаєшь, швидесенько вдасться,

А також цікавого втілення мрій.

Хай зорями радість тебе осипає,

Природа здоров’ям наділить міцним.

Тебе з днем народження я привітаю.

Хай щіра любов завітає в твій дім!

***

В день народження чудовий

Побажаю вам добра,

У роботі — перспективи,

В колі рідних — лиш тепла.

Хай в душі вирують бурі

Тільки від кохання.

Хай почуті будуть небом

Всі ваші прохання.

Будуть сили і бажання

Вам за зіркою йти.

Побажаю також щастя,

Миру, ласки, доброти.

***

Нехай сміється сонечко

У твоє віконечко

І його промінчики звеселять тебе!

З днем народження вітаю,

Від душі тобі бажаю,

Щоб життя було яскраве,

Світле, добре і цікаве.

***

Я щиро з днем народження вітаю

Тебе в цей світлий і святковий день!

Сміється сонце й небеса сіяють,

А вітерець співа тобі пісень.

Нехай тебе заколисають зорі,

А рано-вранці збудить пташок спів,

Хай щастя буде — як краплин у морі,

А радості — як в полі колосків!

Привітання з Днем народження в прозі

Не буду бажати нічого хорошого, тільки найкращого: успіхів у справах, здоров’я в сім’ї, серця, сповненого любові, очей, що світяться від щастя, нових відкриттів, найяскравіших емоцій. Нехай все твоє життя буде суцільним святом!

***

В радісний і світлий день народження хочу побажати щасливого сьогодні і радісного завтра, красивих мрій і їх здійснення! Хай кожен день повниться веселим і милим відчуттям, гарним настроєм, задушевними зустрічами і плідною працею! Щастя і радощів у домівку, здоров’я і благополуччя родині, натхнення і творчості для душі! Хай сонце заглядає у вікна, а щастя — в серце!

***

З Днем народження! Вітати хороших людей завжди приємно, а таку чудову людину, як Ти, – вдвічі приємніше. Я щиро бажаю, щоб у Тебе завжди було всього вдосталь: посмішок, сонячних днів, вдалих ситуацій, успіху, захоплення, любові, привітань, підримки, вірних друзів, геніальних ідей, цікавих занять, почуттів та емоцій, сили, хоробрості… Але головне, щоб у потрібну хвилину в Тебе завжди було те, що Тобі потрібно.

***

З Днем народження! Нехай кожен день приносить радість, усмішки і подарунки, нехай всі мрії здійснюються, а плани реалізуються, нехай вас оточують тільки щирі люди, віддані друзі, і нехай не буде місця для зневіри і печалей!

***

Щиро вітаю тебе! Бажаю завжди знаходитися у потрібному місці та у потрібний час, бажаю залишатися наодинці зі своїми думками, коли тобі це потрібно, бажаю вдало, весело та яскраво проживати кожну мить свого щасливого життя.

Короткі привітання з Днем народження СМС

А я тобі бажаю

Якщо сонця – то променистого,

Якщо неба – то ясного та чистого

Якщо здоров’я – то міцного,

А якщо кохання – то взаємного!

***

Бажаю, щоб з кожним сходом сонця ще одна задумана Тобою мрія здійснювалася. І нехай нескінченним буде запас бажань, але кожне з них – заповітним.

***

Бажаю радісних світанків,

Щасливих і веселих днів!

Бажаю квітів, поцілунків

І теплих гарних вечорів!

***

Удачі, натхнення й духовного росту,

Хай буде в житті усе легко та просто!

Привітання з Днем народження мамі

Привітання з Днем народження мамі

Люба матуся, тебе я вітаю!

Усього найкращого в світі бажаю.

Була щоб здорова, завжди посміхалась,

Щоб сонечко зранку з тобою віталось.

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Бажаю тобі безліч посмішок щирих,

Вечорів романтичних, світанків щасливих.

Бажаю натхнення, в роботі наснаги,

Від рідних і друзів побільше уваги.

Бажаю тобі, щоб збулись твої мрії,

В годину тривожну бажаю надії.

Хай буде життя твоє щастям оздоблене,

Вітаю, матуся, тебе з днем народження!

***

Моя найкраща в світі мамо,

Вітаю щиро я тебе.

Хай день народження прекрасний

Тобі лиш щастя принесе.

За поміч дякую, кохана,

Твою підтримку, доброту.

Я довгих літ, чарівна мамо,

У Бога лиш тобі прошу.

***

Любій мамі привітання

І найкращі побажання!

Хай здоров’я лиш зміцніє,

Хай завжди душа радіє!

Хай щасливим серце буде,

Поруч будуть добрі люди.

Хай достаток буде в домі

І не буде місця втомі!

Привітання з Днем народження чоловіку

Сьогодні – найкращий в році день, бо на світ з’явився ти – найдорожча для мене людина! Я щаслива, що зустріла тебе серед мільярдів інших жителів Землі. Дякую долі за шанс провести це життя саме з тобою. Коханий, бажаю тобі міцного здоров’я та вірних друзів поруч. А я завжди буду з тобою і допоможу втілити всі мрії! Цілую!

***

Я тебе кохаю всім серцем і душею, мій рідний і дорогий чоловік! В День народження бажаю просто небувалих успіхів у нелегкій праці! Хай не буде форс-мажорів, а завжди все іде спокійно, зважено і прибуток перевищує твої найкращі побажання! Хай збудуться мрії — веселі, щасливі і добрі! Хай наша сім’я буде великою і щасливою, а ти — найкращим чоловіком і батьком, а також уважним і люблячим сином! Хай наш дім буде наповненим сміхом і радістю! Будь завжди здоровий, міцний та бадьорий!

Привітання з Днем народження коханій дівчині чи дружині

Я б хотів зібрати в один букет всі квіти світу, щоб кинути їх сьогодні до твоїх ніг. Для мене завжди свято, коли ти поруч. З Днем народження, кохана!

***

Дорога моя, найрідніша, кохана і найгарніша дружинонька! Поздоровляю сердечно з днем народження! Бажаю, щоб ти була завжди щаслива — зі мною, з нашими дітьми, на роботі і на відпочинку! Щоб твоє миле обличчя світилося радістю і добротою! Нехай твої мрії збуваються, коли ти ще не встигла їх загадати, нехай все буде гаразд, мирно, ясно і тепло! Щоб ти ніколи не сумувала і не втомлялася, щоб була така ж гарна і найкоханіша, і найщасливіша в світі!

***

Моя найкраща, рідна, мила,

Вітаю, квіточка моя!

Завжди для мене будь вродлива

Й лишайся завжди молода.

Хай буде на твоїм обличчі

Лиш усмішка і позитив.

Без тебе важко і незвично…

Як добре, що тебе зустрів!

Привітання з Днем народження подрузі

Найвродливіша, найдобріша, найрозумніша, найкреативніша – ТИ! І у цей день, твій день народження, усі вітання для тебе, усі побажання для тебе. Нехай усі заповітні мрії – здійснюються, серце – палко кохає, гаманець – наповнюється, дім – буде затишним, друзі – веселими та вірними. Ти на це заслуговуєш!

***

Персик мій, найкраща моя подружко, бажаю з кожним днем ставати все соковитішою та більш наливною, все смачнішою й апетитнішою. Вітаю!

Картинки і листівки з Днем народження

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Нагадаємо, раніше ми публікували новорічні привітання.

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Теги: день народження, привітання
05.01.2020 09:23
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