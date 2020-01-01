Магнітні бурі в грудні 2019 – календар небезпечних дат

У січні 2020 року на українців чекає кілька магнітних бур слабкої та середньої потужності. Сильних геомагнітних коливань на початку нового року не прогнозується.

У які дати плануються магнітні бурі в Україні, який вплив вони мають на наше здоров’я та як захиститися від негативного впливу?

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе все, що потрібно знати про магнітні бурі в січні 2020.

Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на січень 2020

У січні сильних магнітних бур не планується. Однак коливання будуть тривати по кілька днів. В основному вони прийдуться на середину місяця. А от наприкінці січня можна буде розслабитися – після 17 числа магнітних бур не прогнозують.

5, 9, 14-17 січня – слабка магнітна буря.

10 січня – середня магнітна буря.

Магнітні бурі – вплив на здоров’я

Геомагнітні коливання здатні спровокувати неприємні та навіть небезпечні симптоми. Зокрема:

Головний біль та запаморочення.

Загострення хронічних хвороб.

Підвищення артеріального тиску і тахікардія.

Нестабільність емоційного стану, перепади настрою.

Погане самопочуття, загальна слабкість.

Зменшення продуктивності та життєвого тонусу.

Безсоння

Як пережити магнітну бурю

Незважаючи на те, що в січні не плануються дуже потужні магнітні бурі, метеозалежні люди все одно можуть відчути погіршення самопочуття. Аби цього уникнути, варто дотримуватися низки простих правил.

Уникай надмірних стресів і надмірних навантажень – як фізичних, так і емоційних.

Більше гуляй на свіжому повітрі. Наприклад, вирушай на прогулянку в парк.

Випивай мінімум 1,5-2 літри води на день. Зауваж – чай, кава і солодкі напої – не рахуються!

Зверни увагу на харчування. Виключи з меню солодку, солону та жирну їжу. Заміни шкідливі продукти на горіхи, фрукти, овочі та соки.

Відмовся від алкогольних та солодких газованих напоїв.

Якщо маєш хронічні хвороби – тримай ліки неподалік (на випадок загострення). Хоча ми впевнені, що якщо ти дотримуватимешся цих простих правил, жодні ліки тобі не знадобляться.

Нагадаємо, раніше ми писали про вихідні в січні 2020.

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