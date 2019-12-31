Привітання з Новим роком 2020: вірші, проза та листівки

Привітання з Новим роком 2020 у віршах і прозі, короткі смс привітання та картинки.

Не забудь привітати своїх колег, рідних та друзів із Новим роком. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі новорічні привітання, які точно їм сподобаються.

Привітання з Новим роком 2020 у віршах

З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде.

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя ввірветься казка!

***

Нехай в новому році

Щодня й на кожнім кроці

Дива чарівні стануться

І мрії всі збуваються.

Нехай хурделиця змете

Усе лихе, що сталося,

А новий рік нехай несе

Все те, що так бажалося.

Незгоди всі забудуться,

Що мріялось — все збудеться,

Злагода в сім’ї панує.

Дарунки Дід Мороз готує!

***

Хай Новий рік у вишиванці

Розбудить вас щасливо вранці,

І принесе у вашу хату –

Усмішок й радощів багато.

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям вас засіє,

Зігріє миром і любов’ю

І подарує вам здоров’я!

***

В долоньки тихенько складу я бажання,

Щоб дивом сьогоднішнім все освітилося,

Вже на підході Новий рік, щасливий,

Хочу щоб усмішкою ти осветилась!

Кохана, ти як сніжинка з морозу,

Нехай в Новий рік відчуєш лише казку,

Тобі я подарую все, що маю,

Любов, вірність і ніжність та ласку!

***

Хай прийдешній новий рік

Несе щастя на поріг.

Хай здійсняє ваші мрії

Цілий добрий гарний рік!

Будьте всміхнені, веселі,

Бережіть свою оселю.

Про сім’ю свою турбуйтесь

Та ніколи не сумуйте!

Благ, фінансів вашій хаті,

Щоб завжди були багаті.

Щоб увесь наступний рік

З щастям жили бік о бік!

Привітання з Новим роком 2020 в прозі

Бажаю в Новому році промокнути під доларовим дощем, побути в купі листопадової удачі і відчути лавину щастя! Нехай в будь-яку пору року тебе супроводжує успіх, здоров’я і благополуччя. Отримуй задоволення від кожної хвилини в 2020-му!

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю, що все життя було, як новорічна ніч. Нехай любов п’янить, як ігристе шампанське, навколо вибухають хлопавки щастя, простір осяюють феєрверки успіху, а доля регулярно залишає здійснені бажання під ялинкою твоїх мрій!

***

Скоро Новий 2020 рік вступить в свої права. Нехай же він завалить вас оберемком світлих надій, щирих посмішок та оригінальних подарунків. А ще – замете хуртовиною грошових купюр, закрутить у вирі романтичних почуттів, заморозить проблеми і зігріє пристрасними поцілунками. Нехай прийдешній рік буде щасливим!

***

Настав рік Білого Пацюка! Нехай життя наповнюється світлими моментами, а твої сміливість і мудрість допомагають досягати висот, домагатися бажаного, знаходити шукане і, ніколи не здаючись перед труднощами, йти вперед, до своєї найзаповітнішої мрії! З Новим роком!

Короткі привітання з Новим роком 2020 смс

День за днем, і крок за кроком… З новим щастям, З Новим Роком!

***

Бажаю ялинкового, мандаринового, різнобарвного настрою. Веселого свята і відмінних веселощів. З Новим роком!

***

Хочу, щоб у новому році здійснилися 2020 твоїх бажань, щоб кожен день приносив тобі лише приємні сюрпризи.

***

Хай серце радіє, душа хай співає, а настрій святковий весь рік не зникає!

***

Хай днів різдвяно-новорічних

Не змарновано буде й секунди!

І щастя вогні, розпалені в січні,

Хай горять до наступного грудня!

Листівки з Новим роком 2020

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подарувати дитині на Новий Рік.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.