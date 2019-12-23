5 продуктів, які заважають схуднути

У нашому раціоні харчування точно є продукти, які постійно заважають схуднути. Тільки не кожен про них знає. Ранок у Великому Місті підготував для тебе ТОП 5 продуктів, які допоможуть не наступати на ті ж самі граблі. До того ж, так ти швидше отримаєш бажане тіло.

Продукти, які заважають схуднути

Солодка випічка

Наш шлунок радіє, коли ти кормиш його солодощами. Та тіло проти таких витівок. Адже цукор, який там знаходиться, викликає звикання та сприяє ожирінню.

Якщо їсти багато солодкого та при цьому не займатися спортом, то організм буде відкладати залишкову енергію у вигляді жирових відкладень.

Отож, добре подумай перед тим, як наїдатись солодким.

Газовані напої та фруктові соки

Газована вода зовсім не містить вітамінів, та має напрочуд багато вуглеводів, за рахунок яких вона дуже калорійна.

До складу солодкої газованої води входить цукор, ароматизатори, вуглекислий газ та лимонна кислота, яка руйнує зубну емаль.

На одну склянку газованої води припадає приблизно 5 ложок цукру. А це далеко виходить за рамки норми.

Один із консервантів газованої води – ортофосфорна кислота. Вона, до речі, вимиває кальцій, який вкрай необхідний твоїм кісткам.

Тобі варто знати, що постійне вживання газованої води розвиває ожиріння, вдвічі збільшує ризик появи діабету та може призвести до гастриту.

Каші швидкого приготування /мюслі

Каші швидкого приготування лише на деякий час дають враження ситості. Вони містять пусті вуглеводи, а отже користі від них ніякої.

Каша швидкого приготування може стати причиною проблем зі шлунком і зайвою вагою.

Виробники, щоб приготувати таку кашу, очищають зерна від оболонки, шліфують, дроблять і піддають термічній обробці. За рахунок цього каша втрачає всі свої корисні властивості.

Наваристий курячий бульйон

Наваристий курячий бульйон містить багато холестерину. Та це зовсім не означає, що від нього потрібно відмовитись. Адже він має багато корисних властивостей.

Курячий бульйон краще варити з якісної свіжої курки, а не з тієї, яка вже довго лежить на поличці в магазині.

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Магазинний продукт зазвичай містить багато гормонів, антибіотиків, важких металів.

І чим довше вариться м’ясо курки, тим більше шкідливих речовин виділяється.

Тому варто використовувати для приготування лише домашню курку.

Молоко

З одного боку, нам усім з дитинства розповідають, що молоко дуже корисне, а з іншого боку – виявляться, що воно може стати причиною ожиріння.

І це стосується не лише дорослих, але й дітей. Справа в тому, що молоко стимулює ріст жирових клітин в організмі.

Особливо це стосується магазинного молока. Воно не має корисних речовин та містить жирні кислоти Омега-6, які посилюють ожиріння.

До того ж, молоко має лактозу, яка породжує проблеми з кишечником. У результаті ти відчуєш здуття. Тому молочні продукти все ж краще замінити на клітковину.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як схуднути в талії без дієт.

Алла Гичка

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