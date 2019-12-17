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ICTV / Ранок / Календар стрижок на грудень 2019 – коли краще стригти волосся / 17.12.2019 13:38
17.12.2019 13:38
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Календар стрижок на грудень 2019 – коли краще стригти волосся

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Думаєш підстригти посічене волосся чи кардинально змінити зачіску? Тобі обов’язково знадобиться календар стрижок на грудень 2019 року.

Ранок у Великому Місті знає, коли тобі краще займатися волоссям, і готовий підказати. Читай нижче.

Місячний календар стрижок на грудень 2019

Сприятливі дні

3 грудня: якщо ти власниця тонкого волосся, то обов’язково скористайся шансом і проведи відновлювальні процедури. День сприятливий для того, щоб оновити шевелюру.

8 грудня: якщо підстрижешся у цей день, то чекай на фінансовий прибуток. Нова зачіска – нові можливості.

10 грудня: цей день сприятливий для того, щоб змінити зачіску та колір волосся. Але не перебільшуй з кольором, нехай він буде подібним до натурального.

11 грудня: якщо волосся ламке, а коріння слабке, то підстрижи волосся саме сьогодні. Нова зачіска дозволить зміцнити коріння і покращити ситуацію загалом.

12 грудня: хороший день, щоб пофарбуватися в темний колір. До того ж не завадило б і підстригти кінчики, адже вони часто січуться.

15 грудня: не рекомендовано кардинально змінювати зачіску, але трохи змін принести все ж варто.

Це дозволить укріпити ділові стосунки, а ще покращиш собі настрій.

Все ж приємно дивитись на себе у дзеркало і захоплюватись оновленою собою.

16 грудня: якщо часто псується настрій і постійно чимось невдоволена, мерщій біжи до перукаря.

Нова зачіска не лише покращить твій емоційний фон, а й притягне нові знайомства.

17 та 19 грудня: у ці дні варто йти до перукаря тим, хто хоче стати блондинкою. По-перше, це допоможе укріпити твоє здоров’я.

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По-друге, освіжить обличчя і приверне увагу протилежної статі. Хочеш виглядати королевою в очах оточуючих? Тоді стань нею.

20 грудня: день сприятливий для тих, хто шукає роботу, і мріє змінити образ.

20 грудня варто фарбуватися в темний колір, але не бажано стригтися під каре, бо буде повільно відростати волосся.

А ти навряд чи цього хочеш.

24 та 25 грудня: стрижка, зроблена у ці дні, дозволить зміцнити імунітет. Можеш навіть підстригти коси коротко, але при цьому утримайся від фарбування.

31 грудня: ідеальний день, щоб кардинально змінити себе: оновити зачіску або ж пофарбувати волосся. Адже як у народі кажуть: як рік почнеш, так його і проведеш.

Ознайомся з календарем стрижок на грудень 2019 краще і зберігай собі інфографіку, щоб мати під рукою точні дати.

календар стрижок на грудень 2019 фото

Тепер ти знаєш, коли краще стригти волосся в грудні 2019. Увійди в новий рік у новому образі й нехай він приносить тобі успіх.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли будуть магнітні бурі в грудні 2019.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Алла Гичка, місячний календар, стрижка
17.12.2019 13:38
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