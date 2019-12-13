Куртки на зиму 2020 – що зараз у моді

Шукаєш модні зимові куртки 2020 року і не знаєш, яку обрати? Ранок у Великому Місті підібрав для тебе кілька варіантів. Якщо цікавишся модою, тоді читай нижче в матеріалі.

Модні зимові куртки 2020

Незабаром настане зима, а осінь – найбільш вдалий час для підбору нового верхнього одягу на холодну пору.

Справжнім маст-хевом цього року стане хевлок.

І хоч це не куртка, проте виглядає дуже стильно і пасує як під сукню, так і під джинси.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Blumarine (@blumarine) 14 Ноя 2013 в 3:12 PST

Серед курток у моді будуть довгі пуховики у вигляді сукні.

Вони додають жіночності і привертають до себе увагу незвичайною формою.

Також такої ж форми можеш обрати й пальто.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пуховики Куртки Парки Пальто (@kupipuhovik.ru) 10 Фев 2018 в 5:26 PST



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚘ЖЕНСКАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОДЕЖДА⚘ (@ladylook_sakh) 14 Фев 2019 в 6:38 PST

Плюшевий пуховик. Не сумніваємось, що він тобі дуже сподобається.

Адже він такий приємний на дотик, що тобі не захочеться його знімати.

Цей варіант підійде для тебе на кожен день.

Якщо хочеш виділятися з-поміж інших оригінальністю, тоді обрай у яскравих тонах.



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Не виходять із моди й пуховики у стилі оверсайз як підкороченого, так і довгого фасону.

Така куртка чудово підійде до будь-якого стилю одягу.

До того ж, вона прекрасно впорається з тим, щоб прикрити недоліки фігури. Якщо вони є, звичайно.

Ці куртки повинні бути теплими, до того ж, вони надзвичайно зручні.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BAON 39 (@baon_shop39) 15 Окт 2019 в 3:36 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Куртки Шубы Пуховики (@puhovik_odealo) 20 Янв 2019 в 7:02 PST

Пуховик у формі кокону пастельних тонів.

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Якщо ти хочеш здаватися більш витонченою і мініатюрною, тоді тобі варто прикупити саме таку куртку.

До того ж, візуально вона зробить тебе вищою.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖЕНСКАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА (@x_sale_) 26 Сен 2019 в 6:08 PDT

Тепер ти знаєш, що буде в моді зимою 2020 року. Бажаємо тобі не мерзнути і виглядати завжди стильною та красивою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні шапки.

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