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ICTV / Ранок / Магнітні бурі в грудні 2019 – календар небезпечних дат / 09.12.2019 12:50
09.12.2019 12:50
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Магнітні бурі в грудні 2019 – календар небезпечних дат

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У грудні 2019 року на українців чекає чотири магнітні бурі різної потужності.

У які дати плануються геомагнітні коливання в Україні, як вони впливають на здоров’я та чи можна захиститися від шкідливого пливу магнітних бур?

Ми зібрали для тебе всю необхідну інформацію в одному матеріалі.

Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на грудень

На початку грудня планується лише одна магнітна буря середньої потужності. Середина місяця обіцяє бути спокійною. А от найсильніші бурі очікуються в другій половині грудня.

28 грудня – слабка магнітна буря.

3 грудня – середня магнітна буря.

26 та 29 грудня – сильні магнітні бурі.

магнітні бурі грудень 2019

календар магнітних бур грудень 2019

Як магнітні бурі впливають на  людину

Коливання геомагнітного поля здатні викликати чимало неприємних та навіть небезпечних симптомів.

  • Загострення хронічних хвороб – як фізичних, так і психічних.
  • Різкі перепади настрою.
  • Зменшення продуктивності та життєвого тонусу, загальна слабкість.
  • Підвищення артеріального тиску і тахікардія.
  • Головний біль та запаморочення.
  • Сонливість або безсоння.

Як зменшити шкідливий вплив магнітних бур

  • Уникай надмірних навантажень, більше часу присвяти релаксу.
  • Намагайся не потрапляти у стресові ситуації.
  • Випивай 1,5-2 літри чистої води на день.
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  • Правильно харчуйся. Виключи з раціону занадто солодку, солону та жирну їжу. Заміни шкідливі продукти на свіжі фрукти, овочі та свіжовіджаті соки.
  • Відмовся від алкогольних та газованих напоїв.
  • Гуляй на свіжому повітрі мінімум 2 години на день.
  • Якщо маєш хронічні хвороби – тримай ліки неподалік (на випадок загострення).
  • Прийми ванну з ефірним маслом м’яти або герані. Вони мають заспокійливий ефект, а це саме те, що зараз потрібно твоїм нервам.

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Теги: Аліна Литвиненко, магнітні бурі
09.12.2019 12:50
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