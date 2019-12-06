Модні тренди зими 2020: як вдягнутися тепло і стильно

Модні тренди зими 2020 – як виглядати стильно, вміло зібрати свій лук, та що буде актуальним у цьому сезоні?
Не обов’язково звертатися до модних критиків, адже Ранок у Великому Місті уже зібрав 5 головних родзинок твого зимового образу.
Модні тренди зими 2020
Еко-шуба
Тренд «еко» набирає обертів. Це стосується як різних сфер життя, так і моди.
Еко-шуба не лише стильно виглядає, але й дає можливість відчувати себе в теплі та комфорті.
Вона чудово комбінується з класикою та спортивним стилем. Овеча шерсть, акрил або полістер – головні матеріали для виготовлення шубки.
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Плаття-жакет
Ів Сен-Лоран ввів у моду цей тренд, запозичений у чоловіків. Така сукня надає стильного вигляду та впевненості у своєму образі.
Вона може бути як довгою, так і короткою, тому кожна леді знайде для себе ідеальну довжину.
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Колір хакі
Колір хакі – це справжній модний тренд нового сезону! Будь-яка річ у твоєму гардеробі може бути цього кольору.Також по темі: Модні чоловічі кросівки: як обрати справді круту модель Куртки на зиму 2019 – що буде в моді (ФОТО) Як розібрати гардероб самостійно: поради від модного експерта
Починаючи з головного убору і закінчуючи взуттям. Хакі виглядає стильно, і органічно впишеться як у діловий образ, так і в casual-лук.
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Клітинка
Цей принт можна віднести до розряду вічної класики.
Наймоднішими видами клітинок цього сезону є:
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- П‘є-де-пуль, або ж гусяча лапка.
- Тартан – фірмова шотландська клітинка.
- Клітинка віші – уособлює епоху 1960-х, але знову нагадує про себе.
- Принц Уельський, або віндзорська клітинка.
- Windowpane – класичний візерунок, запозичений із чоловічого стилю.
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Грубі або масивні черевики
Як не дивно, цей тренд також перейшов у жіночу моду від чоловічої. Боти на масивній підошві створюють такий собі образ бунтарки.
Вони стали популярними не лише у спортивних та кежуал-луках, але й у класичному стилі.
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Тож сміливо збирай свій образ за нашими підказками. Будь впевненою у своєму образі, а ми тобі в цьому допоможемо.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні зимові шапки.
Марина Максакова
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