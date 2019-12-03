5 продуктов, которые нельзя замораживать

Какие продукты нельзя замораживать – подборка Утра в Большом Городе.
Замораживание – один из самых популярных способов хранения продуктов. Оно позволяет сохранить не только вкусовые характеристики продукта, но и максимум полезных веществ.
Однако, некоторые продукты замораживать ни в коем случае нельзя. И вот почему.
Какие продукты нельзя замораживать
Яйца
Нельзя класть в морозилку сырые яйца. При замораживании внутренняя часть яйца увеличится, и скорлупа просто треснет.
Огурцы
Огурцы на 90% состоят из воды. Именно поэтому при размораживании они становятся мягкими и даже медузообразными.
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Впрочем, если вы всё-таки решительно настроены заморозить этот овощ – порежьте его на кусочки, добавьте немного уксуса и перемешайте.
Это позволит огурцам хотя бы частично сохранить свою структуру.
Арбуз
Как и огурец, арбуз содержит много влаги. Поэтому при размораживании теряет форму и приобретает неприятный вкус.
Жареные продукты
Жареные продукты при размораживании теряют свою хрустящую текстуру, становятся влажными и совершенно невкусными.
Их лучше съедать непосредственно после приготовления..
Сыр
Когда вы кладете твердый сыр в морозильную камеру, он становится рассыпчатым и начинает отчаянно крошиться.
А мягкий влажный сыр – наоборот – превращается в камень.
Напомним, ранее мы публиковали ТОП продуктов, которые мешают похудеть.
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