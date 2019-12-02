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ICTV / Ранок / Свято на нігтях: модний зимовий манікюр 2019 (ФОТО) / 02.12.2019 19:13
02.12.2019 19:13
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Свято на нігтях: модний зимовий манікюр 2019 (ФОТО)

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Модний зимовий манікюр 2019 має чим здивувати.  Ранок у Великому Місті відшукав для тебе ідеї для нігтів, від яких ти будеш у захваті.

Модний зимовий манікюр 2019

На вулиці справжнісінька зима, а це означає, що прийшов час записатися на манікюр. Але перед цим бажано обрати собі новий крутий дизайн і визначитися з кольором. Не знаєш який? Обирай нижче.

Слово «зима» автоматично асоціюється зі святом. Тому цього року в моді будуть блискітки на нігтях та різдвяні візерунки.

Сніжинки на нігтях

 

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Допис, поширений Вікторія Олійник (@vikazhmur)


Щоб манікюр виглядав ненав’язливо та дуже ніжно, рекомендуємо тобі зробити на кількох пальчиках ось такі сніжинки, як на фото, а інші пофарбувати в однотонний колір.

Цього року в моді такі кольори: палкий червоний, глибокий бордовий, ніжний персиковий, темно-коричневий, яскравий рожевий, мікс жовтого та оранжевого, сіро-голубий, темно-зелений, темно-синій, світло-сірий.

 

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Допис, поширений Идеи маникюра (@_manicure__ideas)

 

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Допис, поширений МАНІКЮР◾НАРОЩЕННЯ◾ЯНІВ◾ЛЬВІВ (@toryka_nails)

 

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Допис, поширений INBEAUTY (@inbeauty_space)


Манікюр із блискітками

Для декору на нігтях часто майстри використовують блискітки. І це чудова ідея, адже нігті виглядають по-святковому, піднімають настрій, а ще підходять під будь-яке вбрання.

До того ж, такий манікюр уже кілька сезонів у моді. Його можна робити на різну форму нігтів і довжину.

 

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Допис, поширений Маникюр Павлодар 💅🏼💅🏼💅🏼 (@aunail_service_pvl)

 

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Допис, поширений Маникюр в Ярославле (@knyazeva_nails_yar)

 

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Допис, поширений Маникюр Колпино/Новая Ижора (@maria.m_nails)

 

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Допис, поширений Nvard 🌹 (@nnvardd)

 

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Допис, поширений Кристина Гаруст (@kristik.garust)

 

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Допис, поширений Маникюр, Педикюр, Идеи Дизайна (@top_nails_ru)

 

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Допис, поширений Черкашина Таня (@jagemat)

Наклейки або малюнки на нігтях

Наклейки виглядають дуже акуратно на нігтях. Тому можеш навіть не вагатись.

Для зимового манікюру ідеально підійдуть візерунки: ялинки, олені, санти, ведмедики і все, що придумає твоя фантазія.

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Можеш додати на нігтики надписи і камінчики.

 

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Допис, поширений Ідеі манікюру (@ideimanikiuru)

 

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Допис, поширений Світлана Грибачова (@s_gribacheva)

 

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Допис, поширений Идеи маникюра (@_manicure__ideas)

 

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Допис, поширений Маникюр⚜️гель-лак⚜️наращивание (@your_choice_nail)

 

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Допис, поширений 📲 0695391808 Tisa Durrës 🧿 (@nail_art_tisa_durres)

 

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Допис, поширений М⃞ а⃞ н⃞ и⃞ к⃞ ю⃞ р⃞ г.Майкоп (@adelina_nail_01)

Тепер ти знаєш, який можна зробити зимовий манікюр. Обирай дизайн і читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які можна зробити зачіски на довге волосся.

Алла Гичка

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Теги: Алла Гичка, зима, манікюр
02.12.2019 19:13
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