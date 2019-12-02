Свято на нігтях: модний зимовий манікюр 2019 (ФОТО)

Модний зимовий манікюр 2019 має чим здивувати. Ранок у Великому Місті відшукав для тебе ідеї для нігтів, від яких ти будеш у захваті.

Модний зимовий манікюр 2019

На вулиці справжнісінька зима, а це означає, що прийшов час записатися на манікюр. Але перед цим бажано обрати собі новий крутий дизайн і визначитися з кольором. Не знаєш який? Обирай нижче.

Слово «зима» автоматично асоціюється зі святом. Тому цього року в моді будуть блискітки на нігтях та різдвяні візерунки.

Сніжинки на нігтях

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Вікторія Олійник (@vikazhmur) 1 Гру 2019 р. о 7:05 PST



Щоб манікюр виглядав ненав’язливо та дуже ніжно, рекомендуємо тобі зробити на кількох пальчиках ось такі сніжинки, як на фото, а інші пофарбувати в однотонний колір.

Цього року в моді такі кольори: палкий червоний, глибокий бордовий, ніжний персиковий, темно-коричневий, яскравий рожевий, мікс жовтого та оранжевого, сіро-голубий, темно-зелений, темно-синій, світло-сірий.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Идеи маникюра (@_manicure__ideas) 1 Гру 2019 р. о 9:25 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНІКЮР◾НАРОЩЕННЯ◾ЯНІВ◾ЛЬВІВ (@toryka_nails) 30 Лис 2019 р. о 11:37 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений INBEAUTY (@inbeauty_space) 28 Лис 2019 р. о 11:02 PST



Манікюр із блискітками

Для декору на нігтях часто майстри використовують блискітки. І це чудова ідея, адже нігті виглядають по-святковому, піднімають настрій, а ще підходять під будь-яке вбрання.

До того ж, такий манікюр уже кілька сезонів у моді. Його можна робити на різну форму нігтів і довжину.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Маникюр Павлодар 💅🏼💅🏼💅🏼 (@aunail_service_pvl) 2 Гру 2019 р. о 2:09 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Маникюр в Ярославле (@knyazeva_nails_yar) 2 Гру 2019 р. о 1:11 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Маникюр Колпино/Новая Ижора (@maria.m_nails) 2 Гру 2019 р. о 12:44 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Nvard 🌹 (@nnvardd) 1 Гру 2019 р. о 11:56 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Кристина Гаруст (@kristik.garust) 1 Гру 2019 р. о 11:50 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Маникюр, Педикюр, Идеи Дизайна (@top_nails_ru) 1 Гру 2019 р. о 11:41 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Черкашина Таня (@jagemat) 2 Гру 2019 р. о 2:57 PST

Наклейки або малюнки на нігтях

Наклейки виглядають дуже акуратно на нігтях. Тому можеш навіть не вагатись.

Для зимового манікюру ідеально підійдуть візерунки: ялинки, олені, санти, ведмедики і все, що придумає твоя фантазія.

Можеш додати на нігтики надписи і камінчики.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ідеі манікюру (@ideimanikiuru) 30 Лис 2019 р. о 12:31 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Світлана Грибачова (@s_gribacheva) 1 Гру 2019 р. о 10:21 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Идеи маникюра (@_manicure__ideas) 1 Гру 2019 р. о 4:00 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Маникюр⚜️гель-лак⚜️наращивание (@your_choice_nail) 30 Лис 2019 р. о 1:32 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 📲 0695391808 Tisa Durrës 🧿 (@nail_art_tisa_durres) 30 Лис 2019 р. о 8:48 PST

Тепер ти знаєш, який можна зробити зимовий манікюр. Обирай дизайн і читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які можна зробити зачіски на довге волосся.

Алла Гичка

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