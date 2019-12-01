Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Модні тренди зими 2020: як вдягнутися тепло і стильно / 01.12.2019 10:15
01.12.2019 10:15
Поділитися

Модні тренди зими 2020: як вдягнутися тепло і стильно

0
Фото: Dreamtime

Модні тренди зими 2020 – як виглядати стильно, вміло зібрати свій лук, та що буде актуальним у цьому сезоні?

Не обов’язково звертатися до модних критиків, адже Ранок у Великому Місті уже зібрав 5 головних родзинок твого зимового образу.

Модні тренди зими 2020

Еко-шуба

Тренд «еко» набирає обертів. Це стосується як різних сфер життя, так і моди.

Еко-шуба не лише стильно виглядає, але й дає можливість відчувати себе в теплі та комфорті.

Вона чудово комбінується з класикою та спортивним стилем. Овеча шерсть, акрил або полістер – головні матеріали для виготовлення шубки.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от ШУБИ (@milu_brand)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Унікальність в тобі (@zpbshop)

Плаття-жакет

Ів Сен-Лоран ввів у моду цей тренд, запозичений у чоловіків. Така сукня надає стильного вигляду та впевненості у своєму образі.

Вона може бути як довгою, так і короткою, тому кожна леді знайде для себе ідеальну довжину.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Ribasso Женская одеждаобувь(@liliya_konovalenko)

Колір хакі

Колір хакі – це справжній модний тренд нового сезону! Будь-яка річ у твоєму гардеробі може бути цього кольору.

Також по темі: Модні чоловічі кросівки: як обрати справді круту модель Куртки на зиму 2019 – що буде в моді (ФОТО) Як розібрати гардероб самостійно: поради від модного експерта

Починаючи з головного убору і закінчуючи взуттям. Хакі виглядає стильно, і органічно впишеться як у діловий образ, так і в casual-лук.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от ЖЕНСКИЕ ДУБЛЕНКИ ПЛАТЬЯ (@one.more.please.store)

Клітинка

Цей принт можна віднести до розряду вічної класики.

Наймоднішими видами клітинок цього сезону є:

    • П‘є-де-пуль, або ж гусяча лапка.
    • Тартан – фірмова шотландська клітинка.
    • Клітинка віші – уособлює епоху 1960-х, але знову нагадує про себе.
    • Принц Уельський, або віндзорська клітинка.
    • Windowpane – класичний візерунок, запозичений із чоловічого стилю.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Fαshíσn ís mч pαssíσn (@_fashion_is_my_passion__)

Грубі або масивні черевики

Як не дивно, цей тренд також перейшов у жіночу моду від чоловічої. Боти на масивній підошві створюють такий собі образ бунтарки.

Вони стали популярними не лише у спортивних та кежуал-луках, але й у класичному стилі.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Магазин обуви Dr. Martens (@monoad.dms)

Тож сміливо збирай свій образ за нашими підказками. Будь впевненою у своєму образі, а ми тобі в цьому допоможемо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні зимові шапки.

Марина Максакова

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: модні тренди
01.12.2019 10:15
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати