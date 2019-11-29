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ICTV / Ранок / ТОП-5 шкідливих продуктів, які псують твою шкіру / 29.11.2019 17:48
29.11.2019 17:48
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ТОП-5 шкідливих продуктів, які псують твою шкіру

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Існує безліч продуктів, які псують шкіру, та, на жаль, не кожен про них знає. Ранок у Великому Місті турбується, аби твою красу ніщо не зіпсувало. Тому читай наш список і занотовуй собі, щоб у майбутньому не стикатися з проблемами.

Продукти, які псують твою шкіру

Коров’яче молоко

молоко фото

Чомусь багато хто думає, що молоко – це дуже корисний продукт як для малечі, так і для дорослих. І тут вони помиляються.

Адже молоко корисне тільки для новонароджених. Що ж стосується старших, то тут складається зовсім інша ситуація.

У молоці містяться гормони, які починають блокувати пори, через це бактерії затримуються на поверхні шкіри й утворюється усім відоме акне.

Та якщо тобі складно відмовитись від коров’ячого молока, краще заміни його на мигдальне або кокосове.

Алкоголь

алкоголь фото

П’єш багато алкоголю? Чекай швидкого старіння.

Через надмірне споживання алкогольних напоїв шкіра зневоднюється, з’являються неочікувані зморшки, почервоніння та мішки під очима.

Мюслі

мюслі фото

Як не дивно, каші швидкого приготування та мюслі – вкрай шкідливі продукти для твоєї шкіри.

А все через те, що ця їжа позбавлена потрібної кількості жирів, тому виробники намагаються замінити їх цукром.

А цукор, як відомо, не приносить багато користі для шкіри.

Солодощі

солодощі фото

Якщо цілими днями сидіти лише на солодкому і відмовлятися від нормальної їжі, то чекай шкірних висипань на обличчі, спині та грудях.

Але це не означає, що потрібно повністю відмовитися від солодощів. Одна-дві цукерки на день або ложечка меду будуть для тебе навіть корисними.

Фаст-фуд та випічка

чізбургер фото

Швидка їжа ніколи не була корисною як для шлунка, так і для шкіри.

Якщо часто споживати фаст-фуд, то почнуть закупорюватись артерії, шкіра поступово втрачатиме свою еластичність, а отже старість не за горами.

Тому добре подумай, перш ніж їсти гамбургери.

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Отож, тепер ти знаєш, чого варто уникати в щоденному раціоні харчування.

Ми піклуємося про твоє здоров’я, тому дотримуйся наших порад, і нехай молодість ніколи не зникає з твого обличчя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості абрикосів.   

Алла Гичка

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Теги: Здоров'я, харчування
29.11.2019 17:48
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