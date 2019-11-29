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ICTV / Ранок / Чорна п’ятниця 2019: чи варто купувати товари зі знижкою / 29.11.2019 12:30
29.11.2019 12:30
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Чорна п’ятниця 2019: чи варто купувати товари зі знижкою

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Чорна п’ятниця 2019 як дурять покупців та чи є реальні знижки в магазинах.

Черги на касах, мільйони витрачених гривень і космічні прибутки торговельних центрів і магазинів. У Чорну п’ятницю обсяги продажів зростають у 10 разів!

Знижки 50-70% так і манять. Утім, чи справжні вони? Студентка Юлія у Чорну п’ятницю більше не вірить. Адже вона стала жертвою обману.

– Я прийшла в магазин за тиждень до Чорної п’ятниці. Купила светр за 500 гривень. Через тиждень була Чорна п’ятниця і я прийшла в той же магазин, подивитись на той же светр, а він піднявся в ціні, – розповіла Юлія Рибчинська.

Тоді дівчина вирішила дати Чорній п’ятниці другий шанс і купила сумку для ноутбука за знижкою, а через місяць у неї відірвались ручки.

То чим насправді є Чорна п’ятниця – подарунок для покупців чи добре продумана стратегія?

–Чорна п’ятниця в українських реаліях – це маркетинговий хід, який дає можливість нашим рітейлерам збільшити обсяг реалізації, – прокоментував економічний експерт Олег Пензин.

Чому варто остерігатися чорної п’ятниці

Загроза №1 – брехлива ціна

Магазини за тиждень-два штучно підіймають ціни на товари, а потім у Чорну п’ятницю їх знижують. Реальна знижка 0%, а не заявлені 50 чи 70.

Особливо обережними будьте з інтернет-магазинами.

Загроза №2 – бракований товар

Знижка в магазинах може бути реальною, але вам підсунуть неякісний або бракований продукт.

Як не стати жертвою обману

Будьте дуже уважними, коли обираєте товар. Зверніть увагу на якість, а також на розмір знижки.

– Коли вам обіцяють знижку до 70%, то найголовніше в цій фразі – ДО. Тобто скидка може бути і 5%, – додав економічний експерт.

Не ведіться відразу на великі знижки. Перед тим, як купити будь-що, перегляньте ціни на аналогічні товари в інших магазинах.

Якщо ви купили товар за знижкою, а помітили брак уже після того, як розрахувалися, пам’ятайте – у вас є два тижні, щоб його повернути.

Але при цьому зберігайте чек.

Якщо ви вирішили скупитись через інтернет, то завжди перевіряйте, чи сайт є справжнім магазином.

Слідкуйте за тим, щоб на сторінці була зазначена адреса і дані про офіційну реєстрацію.

Експерти радять не поспішати з покупками в Чорну п’ятницю.

Також по темі: Обережно, контрабанда! Чи можна повернути телевізор, куплений в інтернет-магазині Заморожують продукти і пробивають зайві товари: як українців дурять у магазинах Як повернути гроші за товар з Інтернет-магазину?

Адже здебільшого найбільші знижки роблять на товари старих колекцій, які ви зможете купити у будь-який час. Не дайте себе обдурити.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про лайфхаки на Чорну п’ятницю, які допоможуть зекономити.

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Теги: гаряча тема, знижки, магазини
29.11.2019 12:30
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