Чорна п’ятниця 2019: лайфхаки, які допоможуть зекономити

Як зекономити на чорну п’ятницю та не потрапити на гачок хитрих маркетологів.

Найбажаніший день покупки одягу, парфумів, побутової техніки та ще багато чого іншого – вже не за горами. Але корисно і відповідально витратити гроші в Чорну п’ятницю – справа не з легких!

Важливо усвідомлювати, що не всі бренди мають ціль допомогти тобі у виборі покупок. Багато з них просто наживаються на довірливості покупців. Ми розкажемо, як зробити справді вигідні покупки і не попастися в пастку продавців.

Що купувати на Чорну п’ятницю

Технічні та електронні пристрої

Речі, які потрібні дітям, дорослим і навіть тваринам. Це гаджети, техніка для дому та пристрої зі штучним інтелектом. Є чимало магазинів електроніки, де знижки зростаюсь з великою швидкістю, наближаючись до дня закупівель. Техніка та електроніка коштують досить дорого, а отже – економія навіть у 5-10% може бути суттєвою для твого гаманця.

Одяг і взуття

Тут і так усе зрозуміло. Бренди максимально заохочують людей саме до своїх магазинів великими знижками. Так чому б не скористатися цією нагодою?

Подарунки на новорічні свята

Чим ближче до Нового року, тим ціни більше шаленіють. Тож чому б не заощадити, купивши новорічні подарунки заздалегідь?

Путівка на відпочинок

Авіакомпанії також влаштовують великі розпродажі на Чорну п’ятницю. А отже за допомогою знижок на квитки можна організувати недорогу поїздку на новорічні свята – як всередині країни, так і закордон.

Навчання і саморозвиток

У цей період активно діють знижки на різноманітні курси та тренінги. Тож саме зараз відкриваються можливості для саморозвитку! Бери участь у майстер-класах, запишись у школу водіння чи англійської або купи абонемент у спортзал.

Хитрощі маркетологів

Щоб отримати річ зі справжньою знижкою, радимо скористатися перевіреними порадами.

За тиждень до Чорної п’ятниці пройдись по магазинам і запиши ціни на товари, які тебе зацікавили. Так ти будеш знати, що справді купуєш товар зі знижкою. Адже деякі недобросовісні продавці спекулюють довірою споживачів, підвищуючи ціни напередодні розпродажу, і роблячи «липові» знижки.

Порівняй ціни на сайті та в самому магазині. Деякі компанії на точці продажу дають менші знижки, ніж в інтернеті. Кажуть, найчастіше так роблять у магазинах канцтоварів, предметів декору, аксесуарів, декоративної косметики та у деяких книгарнях.

Одне береш, інше в подарунок. Може статися, що у вигляді презенту ти отримаєш неякісний, зіпсований, зламаний чи навіть шкідливий товар, який уже довго не могли продати. Таким чином ти не тільки нічого не зекономиш, але й отримаєш чергову непотрібну річ, яка буде роками пилитися вдома.

Як заощадити час і гроші на Чорну п’ятницю

Щоб день знижок та розпродажів пройшов вдало, лови корисні поради:

Списки – наше все. Папір із олівцем, нотатки в телефоні чи спеціальні мобільні додатки допоможуть тобі скласти детальний план покупок. Подумай, що саме тобі потрібно, де ти хочеш це купити і скільки грошей плануєш витратити.

Передивися свої речі. Можливо, ти щось із списку вже маєш, але просто забув про це. Це допоможе не купувати зайві речі.

Плати не карткою, а готівкою. Так ти будеш усвідомлювати, скільки вже витратив і яка сума залишилась.

Якщо є можливість придбати річ в Інтернеті, краще скористатися такою нагодою і не стояти в довжелезних чергах. Або обери речі заздалегідь, щоб залишилося просто взяти товар і піти з ним на касу. Економія часу буде суттєвою, от побачиш.

Ходи по магазинах до 10.00 чи після 16:00. Згідно з рейтингами минулих років, найбільше людей приходить за покупками о 12 годині. А отже – в цей час будуть найбільші черги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як уникнути незапланованих витрат.

Анастасія Закомолдіна

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