Як вибрати гранат: ознаки смачного та стиглого фрукта

Як вибрати гранат – найкращі сорти та ознаки смачного граната.

Як вибрати гранат

Зверни увагу на вагу

Запам’ятай: чим більш стиглий та соковитий гранат, тим важчим він буде.

Щоб вибрати найсмачніший фрукт, відбери кілька приблизно однакових за розміром гранатів. По черзі зваж їх і купуй той, що має більшу вагу.

Подивись на шкірку

Шкірка граната повинна мати рівномірне забарвлення (причому, воно може варіюватися від світло-зеленого до бурого) та приємний глянцевий блиск.

Не купуй гранат, на шкірці якого є тріщині, темні плями, темно коричневі чи чорні цятки. Це ознака того, що всередині плід уже почав гнисти.

Натисни на гранат

Візьми гранат у руки та злегка натисни. Якщо відчувається хрускіт стиглих зерняток – такий фрукт має бути смачним.

Якщо гранат м’який, а після натиску на ньому залишився слід – такий плід брати не варто.

Фрукт твердий, наче камінь? Не купуй, бо він ще зелений.

Орієнтуйся по звуку

Постукай по шкірці граната пальцями та прислухайся.

Якщо звук глухий – фрукт або перезрів і почав засихати, або ще зовсім зелений і непридатний до споживання.

Якщо звук дзвінкий – гранат обіцяє бути стиглим, солодким і соковитим.



Смачні сорти граната

Ахмар – ц е фрукт із великими ніжно-червоними зернятками та світло-рожевою шкіркою. Вважається одним із найсолодших та найароматніших сортів, тож користується найбільшою популярністю. Лідер серед гранатів за вмістом глюкози. Батьківщина – Іран.

е фрукт із великими ніжно-червоними зернятками та світло-рожевою шкіркою. Вважається одним із найсолодших та найароматніших сортів, тож користується найбільшою популярністю. Лідер серед гранатів за вмістом глюкози. Батьківщина – Іран. Дхолка – найсолодший у світі сорт граната. Його плоди невеликі за розміром, важать лише 180-220 грамів. Шкірка світла, зернятка також – від світло-рожевого до білого кольору. Батьківщина – Індія.

– найсолодший у світі сорт граната. Його плоди невеликі за розміром, важать лише 180-220 грамів. Шкірка світла, зернятка також – від світло-рожевого до білого кольору. Батьківщина – Індія. Ак-Дона – його шкірка зовні має малиновий колір, а всередині – лимонно-жовтий. Зернятка темно-рожеві, видовжені. На смак гранати цього сорту кисло-солодкі. Батьківщина – країни Середньої Азії.

Коли купувати гранат

Сезон збору цих фруктів припадає на другу половину осені – жовтень і листопад. Тож саме в цей час – ідеальний для вибору та покупки смачних гранатів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості граната.

Аліна Литвиненко

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