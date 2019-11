Магнітні бурі в листопаді 2019 – календар небезпечних дат

У листопаді 2019 року на українців чекає декілька магнітних бур – як слабких, так і доволі потужних.

Коли саме плануються геомагнітні коливання в Україні, чи можуть вони нашкодити нашому здоров’ю та як вберегтися від негативного пливу магнітних бур?

Ранок у Великому Місті зібрав усю важливу інформацію в одному матеріалі.

Початок місяця має видатись спокійним – магнітих бур не планується. Вже 10-11 числа на українців чекає невелике геомагнітне коливання. А от найсильніші бурі очікуються в другій половині листопада.

10, 11, 23 листопада – слабкі магнітні бурі.

22 листопада – середня магнітна буря.

17, 20, 21 листопада – сильні магнітні бурі.

Магнітні бурі можуть викликати низку неприємних та навіть небезпечних симптомів у метеозалежних людей. Зокрема:

