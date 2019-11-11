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ICTV / Ранок / Модні чоловічі кросівки: як обрати справді круту модель / 11.11.2019 19:13
11.11.2019 19:13
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Модні чоловічі кросівки: як обрати справді круту модель

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Як вибрати чоловічі кросівки – модні моделі кросівок.

Які моделі чоловічих кросівок зараз у тренді? Ранок у Великому місті зібрав найактуальніші моделі, які зараз на піку популярності. Тож читай і обирай, що тобі найбільше до смаку.

Модні чоловічі кросівки

Безперечно, білосніжні кроси – це справжня класика у світі спортивного взуття. Вони підкреслять твою індивідуальність та стануть вдалим  доповненням майже будь-якого одягу – як спортивного, так і в стилі casual. Тож якщо хочеш собі справді універсальну пару – навіть не вагайся, бери білі.

Білі кросівки

 

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Кросівки-носки

Чоловічі кросівки-носки – це такий собі мікс носків і кросів. Вони щільно охоплюють ногу і сидять, наче на тебе шиті.

Така модель виглядає сміливо і максимально модно. Підійде здебільшого тим, хто не боїться експериментувати зі стилем.

Якщо кілька років тому кросівки-носки можна було побачити лише на модних показах, то сьогодні цей футуристичний тренд набирає обертів і захоплює вулиці великих міст.

 

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Чоловічі снікерси

Високі та масивні чоловічі снікерси на товстій резиновій підошві – знову на піку популярності! Вони не лише круто виглядають, але й надійно захищають від холоду.

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До речі, дизайнери пропонують носити снікерси із яскравими носками, прикрашеними анімалістичними принтами. Наважишся?

 

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Публикация от 🕶 Мужская одежда и обувь (@fashion_thom)

Замшеві кросівки

Якщо хочеш точно бути в тренді, і при цьому мати універсальне зручне взуття – зверни увагу на замшеві кросівки.

Вони не лише м’які та теплі, але й справді круто виглядають. До того ж, у цьому сезоні дизайнери дозволяють носити їх не лише під спортивний та casual-одяг, але й під строгий костюм.

 

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Публикация от Кроссовки Украина (@kross_ua_top)

 

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Публикация от Кожаная обувь Украина (@charming_shoes_ua)

 

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Публикация от Комиссионный магазин(@komissionka_for_youua)

Об’ємні кросівки

Чим більше, тим краще. Особливо коли це стосується модних чоловічих кросівок.

У таких кросах ти точно не залишишся непоміченим, адже виглядають вони стильно і хайпово.

Нам подобається, а тобі?

 

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Публикация от Кроссовки Украина (@air_shoper.ua)

 

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Публикация от Баленсиага Balenciaga Москва (@balenciaga.msk)

 

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Публикация от CASTLE － ТВОЙ СТИЛЬ(@castle.shop.ua)

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП-6  кращих чоловічих стрижок.

 

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Теги: Аліна Литвиненко, модні тренди
11.11.2019 19:13
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