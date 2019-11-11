Модні чоловічі кросівки: як обрати справді круту модель

Як вибрати чоловічі кросівки – модні моделі кросівок.

Які моделі чоловічих кросівок зараз у тренді? Ранок у Великому місті зібрав найактуальніші моделі, які зараз на піку популярності. Тож читай і обирай, що тобі найбільше до смаку.

Модні чоловічі кросівки

Безперечно, білосніжні кроси – це справжня класика у світі спортивного взуття. Вони підкреслять твою індивідуальність та стануть вдалим доповненням майже будь-якого одягу – як спортивного, так і в стилі casual. Тож якщо хочеш собі справді універсальну пару – навіть не вагайся, бери білі.

Білі кросівки

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@run_to_life_) 5 Мар 2019 в 11:29 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мужская обувь Украина (@bonshop_man) 3 Июл 2019 в 5:22 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ (@1xstore) 5 Ноя 2019 в 3:45 PST

Кросівки-носки

Чоловічі кросівки-носки – це такий собі мікс носків і кросів. Вони щільно охоплюють ногу і сидять, наче на тебе шиті.

Така модель виглядає сміливо і максимально модно. Підійде здебільшого тим, хто не боїться експериментувати зі стилем.

Якщо кілька років тому кросівки-носки можна було побачити лише на модних показах, то сьогодні цей футуристичний тренд набирає обертів і захоплює вулиці великих міст.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Брендовые кроссовки (@lv_sneakerstore) 4 Ноя 2019 в 11:32 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МОДНАЯ ОДЕЖДА | ШОУРУМ | ПЕНЗА (@alisandraclub) 26 Май 2019 в 5:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olimp – твой онлайн-бутик (@olimp_man_store) 5 Авг 2019 в 11:37 PDT

Чоловічі снікерси

Високі та масивні чоловічі снікерси на товстій резиновій підошві – знову на піку популярності! Вони не лише круто виглядають, але й надійно захищають від холоду.

До речі, дизайнери пропонують носити снікерси із яскравими носками, прикрашеними анімалістичними принтами. Наважишся?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Чоловіче та жіноче взуття (@kross_shoes_) 5 Ноя 2019 в 3:35 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОДЕЖДА | ОБУВЬ (@blackstore.ukraine) 22 Сен 2019 в 8:02 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🕶 Мужская одежда и обувь (@fashion_thom) 8 Окт 2019 в 2:57 PDT

Замшеві кросівки

Якщо хочеш точно бути в тренді, і при цьому мати універсальне зручне взуття – зверни увагу на замшеві кросівки.

Вони не лише м’які та теплі, але й справді круто виглядають. До того ж, у цьому сезоні дизайнери дозволяють носити їх не лише під спортивний та casual-одяг, але й під строгий костюм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кроссовки Украина (@kross_ua_top) 29 Сен 2019 в 12:10 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кожаная обувь Украина (@charming_shoes_ua) 14 Авг 2019 в 3:52 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Комиссионный магазин(@komissionka_for_youua) 16 Авг 2019 в 2:08 PDT

Об’ємні кросівки

Чим більше, тим краще. Особливо коли це стосується модних чоловічих кросівок.

У таких кросах ти точно не залишишся непоміченим, адже виглядають вони стильно і хайпово.

Нам подобається, а тобі?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кроссовки Украина (@air_shoper.ua) 5 Ноя 2019 в 3:28 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Баленсиага Balenciaga Москва (@balenciaga.msk) 23 Сен 2019 в 7:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CASTLE － ТВОЙ СТИЛЬ(@castle.shop.ua) 4 Ноя 2019 в 4:29 PST

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП-6 кращих чоловічих стрижок.

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