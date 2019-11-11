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ICTV / Ранок / Календар стрижок на листопад 2019: сприятливі та несприятливі дати / 11.11.2019 10:03
11.11.2019 10:03
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Календар стрижок на листопад 2019: сприятливі та несприятливі дати

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Календар стрижок на листопад 2019 року стане твоїм надійним помічником, якщо плануєш незабаром змінити зачіску. Коли краще стригти волоссяв листопаді? Ранок у Великому Місті підготував для тебе список сприятливих та несприятливих днів для стрижки.

Найбільш сприятливі дні для стрижки в листопаді 2019

1, 2, 3, 14, 18, 21, 28, 29, 30 листопада

Детальний календар стрижок на листопад 2019

1 листопада: цей день ідеально підходить для кардинальних змін. Тож саме час наважитися на ту стрижку з журналу, яка давно не дає тобі спокійно спати.

2 листопада: сьогодні вдалий день не лише для стрижки, але й для лікування волосся. Тож зроби відновлювальну маску вдома або вирушай на спа-процедури до салону.

3 листопада: зміна зачіски в цей день посилить твою інтуїцію. А от фарбувати волосся не варто – це може негативно вплинути на твій настрій.

14 листопада: стрижка в цей день змінить твоє життя на краще та допоможе досягнути успіху в кар’єрі.

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18 листопада: якщо підстригти волосся сьогодні, воно стане слухняним і буде швидко рости.

21 листопада: зміна зачіски матиме позитивний вплив на твоє особисте життя.

28 листопада: якщо підстригти волосся сьогодні, воно довго не буде сіктися.

29 листопада: стрижка в цей день дасть тобі потужний заряд енергії та поліпшить настрій.

30 листопада: якщо підстрижеш локони саме сьогодні, це допоможе впоратися з проблемою випадіння волосся.

Несприятливі дні для стрижки в листопаді 2019:

4, 7, 8, 9, 10,12,13, 25, 26 листопада

Всі інші дні листопада, не позначені в переліку сприятливих та несприятливих дат, є нейтральними для походу в салон краси.

Календар стрижок на листопад 2019

 

календар стрижок листопад 2019

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на листопад 2019 року.

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Теги: місячний календар
11.11.2019 10:03
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