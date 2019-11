Фитотерапевт рассказал, какие продукты способны остановить старение

Список продуктов, которые помогают остановить процесс старения и долго выглядеть молодо.

Отлично выглядеть и чувствовать себя на все сто можно в любом возрасте.

Один из самых простых и эффективных способов добиться этого – правильное питание.

Утро в Большом Городе вместе с диетологом и фитотерапевтом Борисом Скачко составило ТОП продуктов, которые надежно защищают клетки от свободных радикалов и способны значительно замедлить старение.

Употребляя эти продукты, человек будет выглядеть моложе своих ровесников, кроме того, повысятся функциональные возможности его организма.

Итак…

Эта ягода признана самой полезной во всем мире, её суточная доза – всего 1 столовая ложка.

Смородина содержит много витаминов C и P, которые защищают человеческие клетки от стрессов и разрушений.

Заморозка сохраняет все полезные свойства.

Морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, из которого образуется витамин А.

Он защищает клетки и сосуды от холестерина, а также является отличной профилактикой преждевременного старения и онкологических болезней.

Болгарский перец – настоящее средство 5 в 1. В нём есть и антиоксиданты, и витамин C, и бета-каротин, и витамины P и Е.

В масле грецких орехов сдержится много витаминов А и Е. Это антиоксиданты, которые защищают клетки от окисления и разрушения.

Тыква содержит витамин А. Морковку обычно не едят в больших количествах, а вот тыквы можно съесть много.

Так что почаще варите тыквенную кашу.

В ней, кроме витаминов, есть хорошая нежная клетчатка, которая связывает токсины в кишечнике и выводит их из организма, подавляет патогенную микрофлору, и таким образом защищает организм от преждевременного старения.

Спирт не позволяет активироваться свободным радикалам.

Безопасная доза – 40 граммов чистого алкоголя в день для мужчины и 20 граммов – для женщины.

Алкогольные напитки работают как аперитив, улучшают переваривание пищи, растворяют холестерин и мягко раздражают печень, чтобы она лучше чистила кровь.

Эти напитки активизируют работы мозга, тонизируют организм и помогают человеку активно жить в окружающей среде.

Это тоже продукты для долгожителей, однако ими нужно правильно пользоваться.

Оптимальная доза – 1-2 чашки кофе или чая в день.

Напомним, раньше мы публиковали список продуктов, которые мешают похудеть.

Алина Литвиненко

