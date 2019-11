5 помилок при виборі джинсів: що треба знати

Серед усіх красунь точно є ті, які допускають ці 5 помилок при виборі джинсів. Ранок у Великому Місті хоче, аби ти завжди виглядала стильно та знала, як обрати одяг. Тому матеріал про це – читай нижче.

Забула перевірити склад тканини. Упс 🙂

Перед покупкою джинсів, обов’язково перевіряй склад. Наявність у складі Elastanе (Spandex або Lycra) означає те, що вони тягнуться.

Тож, якщо обираєш приталені джинси, бери на розмір менші. За кілька виходів вони точно розносяться.

А ще зверни увагу на колір етикетки всередині джинсів. Вона повинна бути білою. Якщо ж колір потемнілий, імовірніше, що вони линятимуть.

Придбала джинси, бо вони модні, але мені вони не пасують

Якщо в тренді якась певна форма джинсів, то це не означає, що вони обов’язково пасуватимуть і тобі.

Вибирай джинси, відштовхуючись від особливостей своєї фігури.

Купила короткі джинси

Обов’язково зверни увагу на довжину джинсів.

Коли приміряєш, дивись не лише на те, як вони на тобі виглядають, спробуй у них трішки пройтись та поприсідати.

Якщо ти встаєш, і вони підтягуються вгору, то врахуй те, що опускати їх тобі доведеться постійно.

Обрала джинси з низькою посадкою, а вона не підкреслює фігуру

Зараз у моді й досі лишається висока посадка. Такі джинси ідеально підійдуть для тих, хто хоче приховати недоліки фігури, а ще підкреслити лінію талії.

Колір

Обираєш джинси? Зверни увагу на колір. Якщо хочеш виглядати стрункішою, купуй джинси темного відтінку.

Якщо тобі приховувати нічого, сміливо бери світлі.

Ще є джинси, які мають градієнт, тобто в деяких ділянках вони виділені світлішим кольором.

Це означає, що вся увага припадає на ті частини тіла, які тобі, можливо, хотілось би приховати.

Такі джинси візуально збільшують твої об’єми.

Тепер ти знаєш, як обирати джинси, які тобі точно пасуватимуть. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні джинси 2019.

Алла Гичка

