Найкращі мотиваційні фільми, які нададуть сил рухатись вперед

Мотиваційні фільми – стрічки, що надихають на нові звершення.

Всі знайомі з поняттям “осіння депресія”. Це коли не хочеться нічого робити та видається, ніби немає жодного сенсу рухатись вперед.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку мотиваційних фільмів, після перегляду яких неодмінно з’являться сили до нових звершень. Тому читай та обирай стрічку до душі.

ТОП-5 кращих мотиваційних фільмів

Таємне життя Волтера Мітті (2013 рік)

Рейтинг IMDb: 7,3

Що таке квінтесенція життя? Розбиратись у цьому та шукати її буде головний герой фільму Волтер Мітті.

Чоловік присвятив 16 років свого життя журналу, віддаючи всі сили та час роботі.

Волтер – людина з широкою душею, яка прагне чогось нового. Проте за багато років йому так і не вдалось дослідити світ у повній мірі.

Він завжди відчував, що йому чогось не вистачає. Друг-фотограф, сам того не знаючи, підштовхнув Волтера пізнати всю земну красу.

1+1 (2011 рік)

Рейтинг IMDb: 8,5

Філіп – заможний аристократ, який має невиліковну хворобу та прикутий до інвалідного візка. Він уже не сподівався на краще. Проте в житті чоловіка з’явився помічник Дрісс, який перевернув все з ніг на голову.

Дві протилежності, які доповнили один одного. Завдяки Філіпу, Дріс зміг навчитись гарним манерам та впевнено почувати себе в аристократичному суспільстві.

Але і помічник навчив свого боса радіти кожному моменту та насолоджуватись життям на повну.

Богемна рапсодія (2018 рік)

Рейтинг IMDb: 8,0

Це стрічка про легендарну групу Queen та його соліста Фредді Мерк’юрі. Біографія співака була яскравою, як і історія музичної групи.

Зі своїми злетами та падіннями, любов’ю та неприйняттям суспільства.

Виклик громадськості, любов до людей та своєї справи – ось ті важелі, які давали Фредді рухатись вперед попри все.

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Фанати, друзі, кохані та близькі завжди були поряд із генієм музичної епохи.

Фредді Мерк’юрі є однією з тих постатей, які довели: жити на повну та досягти успіху можна при будь-якому становищі, ким би ти не був.

Руйнація (2015 рік)

Рейтинг IMDb: 7,0

Головний герой фільму Девіс втрачає в автокатастрофі свою дружину. І якщо ти думаєш, що цей фільм показує, як чоловік навіть попри горе знаходить сили рухатись вперед, то ти глибоко помиляєшся.

Ні, герой не показаний у цілком позитивному ключі. Майже весь фільм ми бачимо, як Девіса в психологічному плані просто вивертає назовні.

Чоловік розчарований, розгублений, роздавлений та знесилений. Це змушує його робити божевільні речі, які врешті-решт і допомагають йому розібратись в собі та знайти внутрішній спокій.

Втеча з Шоушенка (1994 рік)

Рейтинг IMDb: 9,3

І насамкінець класика… Засуджений на два довічних терміни банківський працівник Енді Дюфрейн потрапляє в одну з найгірших в’язниць Великобританії. Там він знайомиться з Редом – в’язнем, який стає його найкращим другом.

За час свого перебування у місці відбуття покарання Енді змінює життя в тюрмі на краще та задумує план втечі.

Цю стрічку можна передивлятись сотні разів, і кожного разу знаходити щось нове для себе.

Адже головна суть фільму – не у самій втечі, а взаємозв’язках між в’язнями, керівниками тюрми та суспільством. А також – у внутрішніх змінах, які ми спостерігаємо протягом усього фільму.

Тепер ти знаєш, як знайти для себе нові сили та мотивацію рухатись далі. Мерщій дивись фільми та готуйся до нових звершень.

Нагадаємо, раніше ми публікували список кращих романтичних комедій..

Дарина Реготун

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