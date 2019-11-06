Модні шапки 2019: головні тренди нового сезону

Як обрати модну шапку на осінь та зиму 2019 року? Ранок у Великому Місті зібрав усі актуальні тренди та топові моделі в одному матеріалі. Дивись і обирай, що тобі до смаку!

Модні шапки на осінь та зиму 2019

Берет

У цьому сезоні класичний берет актуальний жінок будь-якого віку.

Він допоможе створити романтичний образ та підкреслити твій неповторний стиль.

Радимо обирати вироби з натуральних матеріалів. Тобі точно сподобаються м’яки, теплі та стильні аксесуари з шерсті чи кашеміру.

Безсумнівний плюс берета в тому, що його можна носити будь із чим. Він органічно доповнить і об’ємний пуховик, і довге пальто, і коротку куртку.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Modna-Rich (@modnarich.ua) 23 Сен 2019 в 10:43 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @korona_ykt_360888 25 Сен 2019 в 5:00 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шапки Шляпы Береты Панамы (@totti_hats) 26 Сен 2019 в 2:19 PDT

Кепки та бейсболки

Кепки всіх кольорів і фасонів заполонили подіуми та вулиці. І сьогодні їх можна носити не лише у спортивному стилі!

Кепка, поєднана з пальто та сапогами на підборах допоможе створити ніжний та витончений лук із легкими хуліганськими нотками.

Тож спробуй трохи проекспериментувати!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Комплекты Шапка Шарф Снуд (@shop_klatch.ru) 1 Мар 2018 в 6:42 PST



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бренд гениальных шляп (@liagureeva) 27 Янв 2019 в 9:29 PST



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hatmania.spb (@hatmania.spb) 3 Ноя 2018 в 7:17 PDT

Шапка-ушанка

По-перше, ушанка – це красиво. По друге – модно. А головне – це дуже-дуже тепло.

У такій шапці ти не змерзнеш, навіть якщо на вулиці буде лютий мороз.

Обираючи вушанку, зверни увагу на об’ємні моделі з хутра. Така шапка приверне увагу всіх навколо і зробить тебе королевою цього сезону.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НЕ МОГУ НЕ ВЯЗАТЬ (@olga.sakhabeeva) 17 Авг 2019 в 12:12 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Inna Mishka (@severny__mishka) 24 Мар 2019 в 9:01 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от(@stylejoli_knit) 26 Сен 2019 в 12:52 PDT

Капор

Капор – це один із найгарячіших трендів сезону осінь-зима 2019.

По суті, це довге і тепле в’язане полотно, в яке можна затишно закутатися в холодний осінній чи зимовий день.

Капор – дуже універсальний аксесуар, адже здатен одночасно замінити і шапку, і шарф.

Та й носити його можна з одягом різних стилів – від кежуал до класики і навіть спортивного шику.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одежда Украина (@ths_______) 22 Сен 2019 в 2:28 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ШАПКИСНУДЫШАРФЫ (@bini_abolskova) 21 Сен 2019 в 6:19 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МОДНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ШАПКИ (@shapkomaniia) 12 Сен 2019 в 10:59 PDT

Шапка з помпоном

Все одно не знаєш, яку шапку обрати? У нас є для тебе безпрограшний варіант.

Шапки з помпоном – це вічна класика, яка не здає своїх позицій уже багато сезонів поспіль.

Тож сміливо обирай собі шапку с помпоном. Чи навіть одразу з двома 🙂



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одежда обувь аксессуар (@kiss_style_shop) 12 Ноя 2017 в 6:52 PST



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ШАПКИ СНУДЫ ВАРЕЖКИ (@leda_handmade) 2 Окт 2019 в 3:02 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JulyRemm™мех♡одежда♡аксессуары (@july_remm) 9 Янв 2019 в 10:39 PST

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне взуття 2019.

Аліна Литвиненко

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