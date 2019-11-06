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ICTV / Ранок / Модні шапки 2019: головні тренди нового сезону / 06.11.2019 17:52
06.11.2019 17:52
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Модні шапки 2019: головні тренди нового сезону

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Як обрати модну шапку на осінь та зиму 2019 року? Ранок у Великому Місті зібрав усі актуальні тренди та топові моделі в одному матеріалі. Дивись і обирай, що тобі до смаку!

Модні шапки на осінь та зиму 2019

Берет

У цьому сезоні класичний берет актуальний жінок будь-якого віку.

Він допоможе створити романтичний образ та підкреслити твій неповторний стиль.

Радимо обирати вироби з натуральних матеріалів. Тобі точно сподобаються м’яки, теплі та стильні аксесуари з шерсті чи кашеміру.

Безсумнівний плюс берета в тому, що його можна носити будь із чим. Він органічно доповнить і об’ємний пуховик, і довге пальто, і коротку куртку.


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Кепки та бейсболки

Кепки всіх кольорів і фасонів заполонили подіуми та вулиці. І сьогодні їх можна носити не лише у спортивному стилі!

Кепка, поєднана з пальто та сапогами на підборах допоможе створити ніжний та витончений  лук із легкими хуліганськими нотками.

Тож спробуй трохи проекспериментувати!


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Шапка-ушанка

По-перше, ушанка – це красиво. По друге – модно. А головне – це дуже-дуже тепло.

У такій шапці ти не змерзнеш, навіть якщо на вулиці буде лютий мороз.

Обираючи вушанку, зверни увагу на об’ємні моделі з хутра. Така шапка приверне увагу всіх навколо і зробить тебе королевою цього сезону.


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Капор

Капор – це один із найгарячіших трендів сезону осінь-зима 2019.

По суті, це довге і тепле в’язане полотно, в яке можна затишно закутатися в холодний осінній чи зимовий день.

Капор – дуже універсальний аксесуар, адже здатен одночасно замінити і шапку, і шарф.

Та й носити його можна з одягом різних стилів – від кежуал до класики і навіть спортивного шику.


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Шапка з помпоном

Все одно не знаєш, яку шапку обрати? У нас є для тебе безпрограшний варіант.

Шапки з помпоном – це вічна класика, яка не здає своїх позицій уже багато сезонів поспіль.

Тож сміливо обирай собі шапку с помпоном. Чи навіть одразу з двома 🙂


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Публикация от Одежда обувь аксессуар (@kiss_style_shop)


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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне взуття 2019.

Аліна Литвиненко

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Теги: Аліна Литвиненко, модні тренди
06.11.2019 17:52
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