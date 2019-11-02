«Останній романтик» Валерій Меладзе дасть 3 концерти в Україні

Валерій Меладзе порадує киян та гостей столиці двома великими сольними концертами у палаці «Україна» 9 та 10 листопада.

Нова програма «Свободный полёт» поєднує в собі як найкращі хіти співака, так і нові сингли.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MeladzеMusic (@meladzemusic) 16 Сен 2019 в 8:59 PDT

Пісні «Самба белого мотылька», «Салют, Вера», «Небеса», «Текила-Любовь» вже давно розібрані на цитати, їх знає та любить не одне покоління слухачів.



Під чітким та чуйним піклуванням старшого брата, автора текстів та композитора Костянтина Меладзе, кожна пісня перетворюється на справжній народний хіт.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MeladzеMusic (@meladzemusic) 26 Окт 2019 в 12:43 PDT

Нагадаємо, що сольну кар’єру співак розпочав ще у 1992 році з піснею «Не тревожь мне душу, скрипка».



Вже кілька десятків років унікальний тембр, енергійна подача, глибокий смисл та щире виконання підкорює мільйони жіночих сердець по всьому світу.

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Насолодитися живим виступом можна вже 9 та 10 листопада у Києві та 12 листопада в Одесі. Вартість квитка стартує від 500 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшов концерт Олі Полякової в Києві.

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