Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / «Останній романтик» Валерій Меладзе дасть 3 концерти в Україні / 02.11.2019 10:12
02.11.2019 10:12
Поділитися

«Останній романтик» Валерій Меладзе дасть 3 концерти в Україні

0

Валерій Меладзе порадує киян та гостей столиці двома великими сольними концертами у палаці «Україна» 9 та 10 листопада.

Нова програма «Свободный полёт» поєднує в собі як найкращі хіти співака, так і нові сингли.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MeladzеMusic (@meladzemusic)

Пісні «Самба белого мотылька», «Салют, Вера», «Небеса», «Текила-Любовь» вже давно розібрані на цитати, їх знає та любить не одне покоління слухачів.


Під чітким та чуйним піклуванням старшого брата, автора текстів та композитора Костянтина Меладзе, кожна пісня перетворюється на справжній народний хіт.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MeladzеMusic (@meladzemusic)

Нагадаємо, що сольну кар’єру співак розпочав ще у 1992 році з піснею «Не тревожь мне душу, скрипка».

Вже кілька десятків років унікальний тембр, енергійна подача, глибокий смисл та щире виконання підкорює мільйони жіночих сердець по всьому світу.

Також по темі: Історія кохання: Костянтин Меладзе та Віра Брежнєва
Насолодитися живим виступом можна вже 9 та 10 листопада у Києві та 12 листопада в Одесі. Вартість квитка стартує від 500 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшов концерт Олі Полякової в Києві.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Валерій Меладзе, Ранок у Великому Місті
02.11.2019 10:12
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати