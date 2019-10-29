Образи на Хелловін 2019: якими костюмами здивували голлівудські зірки

Образи зірок на Хелловін 2019 здивують кожного. Адже поки в Україні це свято наближається, на Заході його святкують на повну.
Деякі знаменитості вже сходили на вечірки і показали свої незвичайні луки. Хто ким був – дивися у матеріалі Ранку у Великому Місті.
Образи зірок на Хелловін 2019
Як відомо, раніше на святкування Хелловіна всі наряджалися в нечисту силу, але правила міняються. Тепер Хелловін більше схожий на вечірку, де кожен приходить у костюмі зі своїх фантазій, і іноді – навіть дуже відвертих.
Для прикладу, хіп-хоп виконавиця Cardi B прийшла в сексуальному костюмі медсестри. Цікаво, де вона купувала його, і в яких цілях використовуватиме пізніше 🙂
А от вагітна модель plus-size Ешлі Грем у латексній сукні стала Джессікою Реббіт – мультиплікаційним персонажем із детективних нуар-романів про кролика Роджера. Їй пасує, що тут скажеш.
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Знаменита американська супермодель Сінді Кроуфорд вирішила поділитися в Instagram кількома образами. На першому фото вона зі своїм чоловіком Ранде стала рокером.
А на другому зірки потішили прихильників ось такими яскравими вбраннями.
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Наступне фото виклала австралійська акторка Ребел Вілсон.
Мабуть, це одна з тих знаменитостей, хто ще притримується традицій свята. З вилами в руках фотографується зірка-чорт! Не в прямому сенсі, звичайно.
Впізнаєте на цьому фото зірку серіалу Щоденники вампіра? Це Ніна Добрев, яка ефектно заявилась на вечірку в яскравому образі.
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Ніхто не очікував такого вбрання від Джастіна Тімберлейка. Він став мікрофоном, а його дружина, власне, Джастіном. Приблизно так він виглядав у 1999 році на врученні премії American Music Awards, ще коли існувала група ‘N Sync.
І на завершальній ноті представила свою донечку Кайлі Дженнер.Також по темі: Що приготувати з гарбуза: ТОП кращих рецептів Українська емігрантка розповіла, як насправді американці святкують Хелловін Чому варто їсти гарбуз: корисні властивості
З яскравим волоссям і в сукні з пір’ям. Ех, дівчинка росте вся в маму.
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Готуйся до Хелловіна 2019 року і ти. Бери приклад зі знаменитостей і втілюй свої найпотаємніші фантазії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим зайнятися на Хелловін у Києві.
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