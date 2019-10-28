Дієта Еліни Світоліної: як харчується «перша ракетка» України

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна здобула перемогу над «другою ракеткою» світу, чешкою Кароліною Плішковою у своїй групі на Підсумковому турнірі WTA.

Не останню роль у чудовій спортивній формі Світоліної грає правильне харчування. Ранок у Великому Місті вирішив зібрати усі секрети її дієти в одному матеріалі.

Багато води

Еліна п’є дуже багато води – мінімум 4 літри на день! За словами спортсменки, це допомагає відновити сили після напружених тренувань та не дає м’язам «пересихати».

Якщо знехтувати цим правилом, можна отримати розтягнення, судоми та інші небезпечні травми. Тож вода для Еліни – основа всіх основ.

Втім, варто зазначити такий питний режим підходить для професійних спортсменів. Тим, хто веде не настільки активний спосіб життя, достатньо випивати 1,5-2 літри води на день.

Збалансоване харчування

Еліна майже ні в чому собі не відмовляє. Каже, головне, щоб харчування було збалансованим.

«Можна і пельмені, і піцу, і млинці, і оладки. Але важливо так вибудувати харчування, щоб ці страви потрапляли в той день, коли у мене найбільш інтенсивні тренування – тоді можна дозволити щось більше калорійне», – розповіла спортсменка в інтерв’ю журналу Elle.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elina Svitolina(@elisvitolina) 2 Май 2019 в 12:05 PDT

Еліна упевнена: повністю відмовлятись від солодкого – не варто.

Їсти смаколики можна, і навіть потрібно. Але лише зранку. І головне – в міру. Тож тенісистка може і шоколадку з’їсти, і морозиво.

Щоправда, під час підготовки до важливих змагань, вона таки відмовляє собі в солодкому. Мовляв, це дуже розслабляє, а м’язи повинні бути в тонусі.

Дієта без м’яса

Хоч зірка українського тенісу і не вегетаріанка, але м’ясо їсть вкрай рідко. За рік може скуштувати щось м’ясне лише кілька разів, а може і взагалі – жодного разу.

Причому, справа тут зовсім не в переконаннях. Просто їй не дуже подобається смак м’ясних страв, та ще й після їх споживання вона відчуває важкість у шлунку. А це може негативно вплинути на спортивні результати.

Натомість вона обирає легкий білок, наприклад, рибу.

Ніякого фаст-фуду

Світоліна не їсть фаст-фуд. Тож гамбургери, картопля фрі, нагетси – все це не для неї.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina) 27 Фев 2019 в 1:22 PST

Кіноа з овочами

Еліна любить готувати, втім через напружений графік рідко встигає це робити. Коронне блюдо тенісистки – кіноа з відварними овочами. Зізнається: може їсти цю страву хоч 4 дні поспіль.

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