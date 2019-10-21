Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Куртки на зиму 2019 – що буде в моді (ФОТО) / 21.10.2019 14:45
21.10.2019 14:45
Поділитися

Куртки на зиму 2019 – що буде в моді (ФОТО)

0

Шукаєш модні зимові куртки 2019 року і не знаєш, яку обрати? Ранок у Великому Місті підібрав для тебе кілька варіантів. Якщо цікавишся модою, тоді читай нижче в матеріалі.

Модні зимові куртки 2019

Незабаром настане зима, а осінь – найбільш вдалий час для підбору нового верхнього одягу на холодну пору.

Справжнім маст-хевом цього року стане хевлок.

І хоч це не куртка, проте виглядає дуже стильно і пасує як під сукню, так і під джинси.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Blumarine (@blumarine)

Серед курток у моді будуть довгі пуховики у вигляді сукні.

Вони додають жіночності і привертають до себе увагу незвичайною формою.

Також такої ж форми можеш обрати й пальто. 


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Пуховики Куртки Парки Пальто (@kupipuhovik.ru)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ⚘ЖЕНСКАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОДЕЖДА⚘ (@ladylook_sakh)

Плюшевий пуховик. Не сумніваємось, що він тобі дуже сподобається.

Адже він такий приємний на дотик, що тобі не захочеться його знімати.

Цей варіант підійде для тебе на кожен день.

Якщо хочеш виділятися з-поміж інших оригінальністю, тоді обрай у яскравих тонах.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ПУХОВИКИ| ШОУ РУМ| КИЕВ (@misun_ua)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Не виходять із моди й пуховики у стилі оверсайз як підкороченого, так і довгого фасону.

Така куртка чудово підійде до будь-якого стилю одягу.

До того ж, вона прекрасно впорається з тим, щоб прикрити недоліки фігури. Якщо вони є, звичайно. 

Ці куртки повинні бути теплими, до того ж, вони надзвичайно зручні.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от BAON 39 (@baon_shop39)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Куртки Шубы Пуховики (@puhovik_odealo)

Пуховик у формі кокону пастельних тонів.

Також по темі: Модні тренди осені 2019: що носити восени

Якщо ти хочеш здаватися більш витонченою і мініатюрною, тоді тобі варто прикупити саме таку куртку.

До того ж, візуально вона зробить тебе вищою. 


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ЖЕНСКАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА (@x_sale_)

Тепер ти знаєш, що буде в моді зимою 2019 року. Бажаємо тобі не мерзнути і виглядати завжди стильною та красивою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як боротися з осінньою депресією

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Алла Гичка, мода, одяг
21.10.2019 14:45
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати