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ICTV / Ранок / Беллу Хадід назвали найкрасивішою жінкою: б’юті-секрети моделі / 16.10.2019 17:46
16.10.2019 17:46
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Беллу Хадід назвали найкрасивішою жінкою: б’юті-секрети моделі

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23-річну модель Беллу Хадід визнали найкрасивішою жінкою світу.

Пластичний хірург Джуліан де Сильва за допомогою спеціального додатку вирахував, що форма обличчя, губ і підборіддя  зірки ідеальна, згідно з формулою Золотого перетину.

Окрім Хадід, до списку найкрасивіших жінок потрапили Бейонсе, Аріана Гранде, Тейлор Свіфт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Наталі Портман, Кетті Перрі та Кара Делевінь.

Ранок у Великому Місті вирішив дізнатися, як доглядає за собою одна з головних голлівудських красунь. Тож б’юті-секрети Белли Хадід – до твоєї уваги просто зараз.

Секрети краси Белли Хадід

Ситний сніданок


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i love you guys

Публикация от (@bellahadid)

Белла – не з тих моделей, які морять себе голодом. За її словами, повноцінний сніданок – це запорука успішного дня.

«Снідаю ситно, якщо у мене вільний ранок. Ідеально – це варені яйця і сосиски, але коли часу не вистачає, зійде бутерброд із яйцем на цельнозерновом тості. Тільки не хліб без глютену: пробувала його одного разу – такий відстій», – розповіла зірка в інтерв’ю одному з видань.

Зелені соки


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Публикация от (@bellahadid)

Аби поповнити запас вітамінів, Белла п’є зелені соки та імбирний чай.

«Я замовляю багато зелених напоїв на знімальний майданчик або за куліси, і зазвичай роблю кілька підходів до кулера або термосу», – говорить Хадід в одному з інтерв’ю.

Втім, від менш корисних напоїв Белла також не відмовляється. Вона вважає себе кавоманкою та щодня до обіду випиває аж три чашки еспресо!

Догляд за волоссям


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Локони моделі завжди виглядають бездоганно. І це незважаючи на постійні укладки!

Секрет доглянутого волосся Белли – простий і доступний кожній дівчині: це арганова олія.

Зірка регулярно наносить її на всю довжину волосся.

Також по темі: Українські зірки розкрили свої секрети краси Секрети краси Дженніфер Лопес: як ідеально виглядати в 50 років Реальні секрети краси від Ніколь Кідман

А перед виходом на вулицю, додатково наносить на локони стайлінг-мус із захисними часточками.

Догляд за шкірою


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Публикация от(@bellahadid)

Белла завжди обирає косметику з легкою текстурою. Зранку і ввечері вона вмивається легкими пінками чи засобами на масляній основі. Після чого наносить зволожувальний крем із сяючими частинками.

Протягом дня Белла відновлює водний баланс шкіри за допомогою термальних спреїв.

А перед сном живить шкіру гелевими масками та нічними сироватками.

Щоденні тренування


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Публикация от (@bellahadid)

Відома ідеальною фігурою, Белла проводить у спортзалі мінімум три години на день. Тренується в нью-йоркському фітнес-клубі Gotham Gym. Особливу увагу приділяє кардіотренуванням.

Причому, займатися спортом вона воліє наодинці з тренером.

«Нікого не можу бачити поруч із собою, крім тренера. Вибачте, що не виношу групових занять», – говорить модель.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Кайлі Дженнер.

Аліна Литвиненко

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Теги: Аліна Литвиненко, Белла Хадід, секрети краси
16.10.2019 17:46
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