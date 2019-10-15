Модні вечірні сукні 2019, які перетворять тебе на світську левицю

Як обрати модну вечірню чи коктейльну сукню? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні модні тренди 2019/2020 року. Тож тепер ти точно будеш королевою будь-якого світського заходу.

Модні вечірні сукні – тренди і фото

Відкриті плечі



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПРОКАТ ПРОДАЖА ПЛАТЬЕВ МОСКВА (@sherry_dress_moscow) 15 Окт 2019 в 4:42 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ваш Стиль (@svadba_v_style.irk) 15 Окт 2019 в 5:18 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Свадебные платья Москва (@amore_per_sempre__) 25 Мар 2019 в 12:42 PDT

Сукні, що відкривають лінію шиї та плечі, стали одним із головних трендів вечірньої моди. Вони виглядають вишукано, жіночно та сексуально.

Така сукня ідеально підійде для жінок, які воліють створити сміливий, але не вульгарний образ.

Сукня з відкритими плечами гармонійно виглядатиме на будь-якій фігурі. Тож якщо маєш пишні форми – просто обирай моделі з більш щільної тканини.

Шовк



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀ KARINA KHIMCHINSKAYA (@karinakhimchinskaya) 15 Окт 2019 в 12:52 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одежда•Showroom Krasnodar (@brandkrasnodar) 14 Окт 2019 в 2:26 PDT

У сезоні 2019/2020 дизайнери радять звернути увагу на легкі та ніжні шовкові сукні. Вони такі приємні до тіла, що ти навіть не захочеш їх знімати після концерту чи вечірки 🙂

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Особливо ефектно виглядатимуть довгі моделі яскравих кольорів. Також можеш поекспериментувати з рослинним принтом, який теж зараз у тренді.

Срібло і золото



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДИЗАЙНЕР ИРИНА СТЕПАНОВА (@irneste) 18 Сен 2019 в 10:11 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕЧЕРНИЕ И ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПЛАТЬЯ (@melavane_shop) 3 Окт 2019 в 8:08 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от STYLE&BEAUTY (@style.beauty.club) 28 Май 2019 в 10:48 PDT

Срібло, золото, діаманти! У цьому сезоні твоя вечірня сукня може сяяти.

Та щоб не перегнути палицю, обирай лаконічні, не надто пишні моделі. А також – не перевантажуй образ яскравими деталями та принтами.

Сукня-комбінація



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Модная одежда онлайн (@belle_bellet) 12 Окт 2019 в 1:46 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вечерние платья (@platiya_shik) 10 Окт 2019 в 7:20 PDT

Легка, майже невагома сукня-комбінація – ідеальне рішення для тих, хто любить виглядати природно, і, в той же час, витончено.

Такі моделі можна поєднувати як із класичними лакованими туфлями в тон, так і з грубими черевиками на тракторній підошві. Виглядатиме такий лук дещо зухвало, але чому б не поекспериментувати?

Сукня з мереживом



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бутик Модной Одежды Атмосфера (@boutique_atmosfera) 14 Окт 2019 в 5:24 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения (@ks_kuznetsova_shoping) 11 Май 2019 в 11:08 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БАНДАЖНЫЕ ПЛАТЬЯ УКРАИНА (@bandagedress.zp) 4 Окт 2019 в 1:34 PDT

Мереживна сукня – це красиво і сексуально. А в сезоні 2019/2020 – ще й модно.

Тож якщо хочеш створити чуттєвий та дуже жіночний образ – сміливо обирай таку модель.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний осінній манікюр 2019.

Аліна Литвиненко

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