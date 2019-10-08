Як крадуть гроші з банківських карток: схеми шахраїв

Як шахраї крадуть гроші з банківських карток українців – популярні схеми аферистів.

СМС про те, що карта заблокована

Вам прийшло повідомлення, що ваша банківська карта заблокована? І вас просять негайно зателефонувати за вказаним у СМС номером, нібито для виправлення ситуації. Не ведіться. Це шахраї виманюють у вас усі дані картки аби зняти з неї кошти.

«Банк вам ніколи не буде телефонувати і казати, що ваша картка заблокована. Зазвичай, якщо ви хочете щось дізнатися по карті, ви самі маєте телефонувати і назвати відомості кол-центру. І кол-центр не може побачити ваші залишки, поки ви не назвете кодове слово, адресу реєстрації та інші відомості, які вас зможуть ідентифікувати», – пояснює адвокат Віталій Собкович.

Шахрайства на касі

Друзі, будьте дуже уважні, коли розраховуєтесь карткою на касі. Маємо інцидент, коли касир у торговельному центрі запам’ятовував номера карток клієнтів та СVV код, і використовував ці дані, розраховуючись у Інтернет-магазинах.

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Шахрая зловили, коли він вкотре розплатився чужою банківською карткою. Аби такого не сталося з вами, фінансовий експерт Олег Пензин радить встановити ліміт оплати та СМС-повідомлення про розрахунки.

«Коли іде проплата через інтернет, вам на телефон приходить повідомлення від банку про можливі списання, а також прохання ввести контрольну послідовність цифр», – радить експерт.

Мобільні додатки та Інтернет

Ви завантажили на свій мобільний телефон додаток для полегшення розрахунків? Через нього теж можна поцупити гроші з вашого рахунку. Уважно читайте правила, з якими погоджуєтесь, коли завантажуєте додаток. Тому що таким чином ви самі дозволяєте шахраям діяти.

У жодному разі не користуйтеся піратськими додатками та підозрілими сайтами для розрахунку через інтернет. Нікому не розголошуйте свої особисті дані з картки, яку б локшину вам не вішали на вуха.

«Не полініться, підіть до найближчого відділення вашого банку, і з’ясуйте, чи дійсно там щось заблоковано», – говорить експерт з безпеки Руслан Сушко.

Як щойно ви помітили щось неладне – одразу звертайтеся до банку. Та будьте пильні. Ваша неуважність – найкращий подарунок шахраю.

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