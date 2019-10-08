Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Модні тренди осені 2019: що носити восени / 08.10.2019 17:58
08.10.2019 17:58
Поділитися

Модні тренди осені 2019: що носити восени

0

Модні тренди осені 2019 поєднують у собі витонченість, комфорт та легку зухвалість. Що будуть носити у новому сезоні? Ранок у Великому Місті зробив для тебе добірку найактуальніших тенденцій, які допоможуть завжди виглядати неперевершено.

Головні тренди осінь 2019

Шкіряний total look

Цієї осені модниці не зможуть обійтися без шкіряного одягу та аксесуарів.

Причому, вдягатися в нього можна з голови до ніг.

Шкіряні куртки, брюки, спідниці, сукні, піджаки, сумки, взуття – у цьому сезоні актуальним буде усе.

Не бійся поєднувати ці речі між собою – будь-який варіант виглядатиме трішки зухвало, але ну дуже стильно.

Особливо актуальним буде чорний шкіряний total look.

Втім експерименти з іншими кольорами, у тому числі яскравими, теж вітаються.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Perfect Style Mix (@perfectstylemix)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Aro Matasse (@lelala_land)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от LEDERLIEBE (@_leather.love_)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sexy Beautiful Girls! (@dress_mods)

Правильний светр

Який светр обрати восени 2019?

Дизайнери запевняють: ідеальний модний светр має видовжений, напівприталений фасон, дещо приспущену пройму рукава та V-образний або круглий виріз.

А головне – ніяких рюшів, воланів та іншого нав’язливого декору.

Такий светр чудово поєднується як із спідницею, так і з будь-якими джинсами.

 


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ШАПКА ШАРФ ПИНЕТКИ КАРДИГАН (@basanina_knits)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Вяжу с для Вас (@fashion_knitwear_handmade)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@knitly_fm)

Клітинка

Клітинка – це вічна класика. Але саме в цьому сезоні цей принт знову на піку популярності.

Саме йому віддали перевагу Dior, Chanel та інші всесвітньо відомі бренди в своїх нових колекціях.

У тренді шахматна та шотландська клітинка, а також так звана гусяча лапка.

Найактуальніші кольорові поєднання – чорно-білий та чорно-червоний принт.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Магазин тканей «Стилиссимо» (@stilissimo_tkani)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Бутик модной одежды г.Майкоп (@jm_bellucci)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА (@shopogolik_look)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Женская Одежда (@malina_showroom_zlt)

Чорніше ночі

Якщо хочеш виглядати стильно, дорого та сексуально – навіть не сумнівайся, обирай чорний колір. Причому, total look тут теж зайвим не буде.

А щоб суцільний чорний колір не виглядав надто сумно, обирай оригінальні фасони та цікаві фактури тканини.

Або розбав свій образ одним яскравим аксесуаром. Наприклад, червоним шарфом.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от copineshasselt (@copineshasselt)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от O’LA VOGA (@olavogaa)

Пальто-кейпи

Шукаєш модне пальто на осінь? У 2019 році дизайнери радять обирати кейпи.

Сьогодні це must have будь-якого гардеробу.

Також по темі: Україна в тренді: голлівудські зірки обожнюють українські вишиванки Як розібрати гардероб самостійно: поради від модного експерта Настя Каменських: найкращі модні образи та цікаві факти

Ці накидки нагадують пончо, але мають прорізи для рук та зазвичай застібаються на шиї.

Кейп можна носити майже з будь-чим: він ідеально пасує як до ніжної сукні, так і до джинсів.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от StenCom (@stencom.ru)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Интернет-магазин, Москва (@new_shine_colors)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от КУРСЫ ШИТЬЯ СПб, МСК, ОНЛАЙН✂️ (@wanttosew)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Krasotka_fashion_boutique (@krasotka_fashion_boutique)

Брутальні черевики

Восени 2019 року модниці надаватимуть перевагу черевикам та чоботам на тракторній підошві. Причому, чим вони більше і грубіше – тим краще.

Особливо стильно виглядають варіанти з чорної шкіри, оздоблені металевою фурнітурою.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Одежда Обувь (@bazaarnsk)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ОДЕЖДА СТИЛЬ ТРЕНДЫ (@katrin_shop113)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Одежда Брендовые Сумки Обувь (@art.fashion.ua)


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ботинки Спб (@ya__shoes)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виглядати дорого, купуючи недорогі речі.

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Аліна Литвиненко, модні тренди
08.10.2019 17:58
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати