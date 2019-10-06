Як обрати парфуми: поради та секрети вибору

Як обрати парфуми – поради, які допоможуть не помилитися у виборі аромата.

Як правильно обирати парфуми?

В який час доби обирати парфуми

Ідеальний час для вибору парфумів – ранок. Іди до магазину, поки мозок ще не втомився від десятків запахів навколо і добре розрізняє аромати.

А от вечором купувати парфуми ризиковано: є великий ризик обрати «не той» запах – і ще довго про це шкодувати.

У той день, коли ти збираєшся до парфумерного магазину, вдома краще не душитися. Запах змішається з парфумами, які ти тестуєш – і заважатиме відчути всі тонкощі ароматів.

З цієї ж причини не варто пробувати більш ніж 2-3 аромати за один раз. Далі нюх затьмарюється і не дає оцінити все багатство наступних ароматів.

Як правильно знайомитися з парфюмом

Крок 1. Щоб познайомитися з ароматом, крапни трішки парфумів на паперову смужку.

Крок 2. Якщо аромат прийшовся до вподоби, другу краплю нанеси вже на зап’ястя. Той запах, який ти відчуєш спочатку, називається верхніми нотами.

Звісно ж, перший аромат має бути тобі приємний. Але особливо на нього орієнтуватися не варто, адже випаровується він уже за кілька хвилин.

Парфуми не можна розтирати на шкірі, щоб вони швидше розкрилися. Спирт має випаруватися природним шляхом! Якщо знехтувати цим правилом, можна «зламати» структуру аромату.

Крок 3. Потрібно дати аромату розкритися. Тож не варто одразу йти до каси – прогуляйся з парфумами на шкірі щонайменше півгодини, а потім знову протестуй. Тепер ти відчуєш ноту серця.

Орієнтуйся на запах не на паперовій смужці, а на твоїй шкірі. Адже різних людях один і той самий аромат може грати зовсім різними відтінками.

Крок 4. На цьому етапі вже можна йти до каси. Втім якщо не дуже поспішаєш – краще походи з ароматом цілий день, відчуй його кінцеву ноту та прислухайся до своїх відчуттів. Чи комфортно тобі носити цей парфум? Якщо так, сміливо купуй!

Парфуми, парфумована і туалетна вода: у чому різниця

Парфуми, парфумована, а також туалетна вода відрізняються за стійкістю. А основним параметром стійкості є концентрація парфумерного екстракту, що міститься в ароматі.

Парфуми. Концентрація – 15-30%, стійкість – 6-10 годин.

Парфумована вода (eau de parfum). Концентрація – 10-20%, стійкість – 3-5 годин.

Туалетна вода (eau de toilette). Концентрація – 4-10%, стійкість – 2-3 години.

Зимові та літні аромати

Під час вибору парфумів важливо враховувати пору року. Зимові аромати влітку можуть здаватися занадто важкими. А літні запахи взимку, навпаки, просто не будуть відчуватися.

Зимові аромати. Взимку особливо актуальні шипрові парфуми з терпкими та гострими нотами дерева і моху. Вони здатні дарувати відчуття тепла та затишку.

Літні аромати. Для теплої пори року добре підходять яскраві квіткові, фруктові та медові аромати, а також свіжі варіації на тему свіжоскошеної трави та морського бризу.

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Парфуми для курців

Якщо ти куриш, ми радимо тобі кинути цю шкідливу звичку. Але поки ти лише на шляху до цього, є сенс вибирати аромати з нотами тютюну та шкіри.

Вони вдало поєднуються із тютюновим запахом цигарок, тож такі парфуми звучатимуть на тобі більш органічно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені 2019.

Аліна Литвиненко

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