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ICTV / Ранок / Магнітні бурі у жовтні 2019 – календар небезпечних дат / 01.10.2019 14:27
01.10.2019 14:27
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Магнітні бурі у жовтні 2019 – календар небезпечних дат

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У жовтні 2019 року Україну накриють потужні магнітні бурі. Коли плануються геомагнітні коливання, як саме вони впливають на здоров’я людини та як захиститися від шкідливого впливу магнітних бур? Читай у нашому матеріалі.

Коли будуть магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на жовтень

У першій половині жовтня на українців чекає декілька магнітних бур середньої потужності. Але найсильніші коливання очікуються в другій половині місяця.

2, 6, 15 и 27 жовтня – слабкі магнітні бурі.

1 жовтня – середня магнітна буря.

24, 25 и 26 жовтня – сильні магнітні бурі.

магнітні бурі жовтень 2019

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

  • Під час магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати низку неприємних та навіть небезпечних симптомів.
  • Зниження працездатності та загальна слабкість.
  • Головний біль.
  • Безсоння.
  • Підвищення артеріального тиску.
  • Біль у суглобах.

Як захиститися від шкідливого впливу магнітних бур

  • Не навантажуй себе надмірно важкою фізичною роботою, більше відпочивай
  • Уникай стресових ситуацій та намагайся якомога менше нервувати.
  • Випивай 1,5-2 літри чистої води на день.
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  • Заміни солодку солону та жирну їжу на свіжі фрукти та овочі.
  • Відмовся від алкоголю та газованих напоїв.
  • Гуляй на свіжому повітрі не менше 2 годин на день та частіше провітрюй кімнату.
  • Прийми ванну з ефірним маслом м’яти, бергамоту або лаванди.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як боротися з осінньою депресією.

Теги: магнітні бурі
01.10.2019 14:27
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